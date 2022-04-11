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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun pazar keyfi

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun pazar keyfi

Hamileliğinin son günlerinde olan Sinem Kobal, aile pozunu paylaştı.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, hafta sonunu ailesi ile geçirdi.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile yürüyüşe çıkan Kobal, aile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun pazar keyfi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Cunda'daki muhteşem bir düğünle evlendi.

Çift, 22 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucaklarına aldı.

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'SİNEM BENİ ÇARPTI' 

Kenan İmirzalıoğlu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşi Sinem Kobal'a olan aşkını anlatmıştı:

"Beni çarpan Sinem’in (Kobal) kendisi. Kalbime, ruhuma, bedenime bir şey oldu... Ruh eşimi bulduğuma tereddütsüz inandım. Biz Sinem’le iyi anlaşıyor, çok sohbet ediyoruz. İyi dost ve arkadaş olduk. Oyuncunun dertleri, inişleri, çıkışları, bir işi seçmeden önceki ve sonraki sancıları... İkimiz de tecrübeli olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz ve birbirimizin halinden anlıyoruz."

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'KENAN RUHUMA DOKUNDU'

Sinem Kobal da benzer cümlelerle Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisinden bahsetmişti...

"Kenan ruhuma ve kalbime öyle bir dokundu ki...Eşimi bulduğumu hissettim. Bu çok güzel bir duygu... İnsan ruhu çok acayip. Hepimizin bir ruh eşi vardır ve onu bulduğun zaman hissedersin derler ya... İşte onu buluyorsun. Sonra da hiç sorgulamadan teslim oluyorsun. Cümlelerle bunu anlatamıyorum, sadece yaşıyorum..."

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin

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