MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSinem Gedik kimdir kaç yaşında?
GeriHayat Sinem Gedik kimdir kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Sinem Gedik kimdir kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Gedik kimdir kaç yaşında?

Sinem Gedik, bir dönem magazin gündeminde isminin sıkça geçmesi dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almıştı. Sanatçı Mustafa Ceceli ile bir dönem evli kalan Sinem Gedik, yaklaşık 10 yıllık evliliklerini sonlandırmışlardı. Peki, Sinem Gedik kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi