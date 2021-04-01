Sinem Gedik kimdir kaç yaşında?

Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

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