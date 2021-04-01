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Sinem Gedik kimdir kaç yaşında?
Sinem Gedik, bir dönem magazin gündeminde isminin sıkça geçmesi dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almıştı. Sanatçı Mustafa Ceceli ile bir dönem evli kalan Sinem Gedik, yaklaşık 10 yıllık evliliklerini sonlandırmışlardı. Peki, Sinem Gedik kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.