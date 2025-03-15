Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural'ın gözyaşları

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Şinasi Yurtsever'in tabutu Atatürk Kültür Merkezi sahnesine getirildi.

Onur Buldu, Ahmet Kural, Engin Günaydın, Nilperi Şahinkaya, Burak Satıbol ve Hakan Meriçliler'in de aralarında bulunduğu oyuncu dostları AKM'ye geldi.

AHMET KURAL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşma yapmak için sahneye çıkan Ahmet Kural, gözyaşlarına hakim olamadı.





"Daha oyunculuk yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Sonra 2009 yılında dizi çekmeye gittik. Orada her hafta sonu bekliyordum gelsin diye. Hepimizin başı sağolsun"

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ONUR BULDU: BİZ ŞİMDİ KİMİNLE UĞRAŞACAĞIZ ABİ?

Onur Buldu, Şinasi Yurtsever'e duygusal bir konuşma ile veda etti.

"'Çocuk adam' derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? güle güle Şinasi Abi... Güle güle çocuk adam... Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever... Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün yeniden buluşacağımıza eminiz."

Salon girişinde taziyeleri kabul eden anne Güler Yurtsever 'Yavrum' diyerek ağladı.

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Şinasi Yurtsever'in yakın arkadaşı Onur Buldu, anne Güler Yurtsever'i teselli etmeye çalıştı.



Engin Günaydın- Devin Özgün Çınar

Burak Satıbol



Hakan Meriçliler

Şinasi Yurtsever, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Şinasi Yurtsever mide kanserine geçen sene yakalandı ve gördüğü tedaviyle iyileşti.

Oyuncunun, 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı oyununda son kez sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Şinasi Yurtsever'in vefatı dostlarını yasa boğdu...

ONUR BULDU

Seninle uğraşmak ne güzeldi dayım… Seni çok seviyorum, tekrar görüşmek üzere…

CEM YILMAZ

Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun.

CAN YILMAZ

Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

ŞAHİN IRMAK

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Nur içinde yat güzel adam.. Çok üzgünüm.

ŞEBNEM SÖNMEZ

Ah canım Şino'm

SERDAL GENÇ

Şinasi abiyi kaybetmişiz. Çok üzgünüm söyleyecek sözüm yok

NECMİ YAPICI

Mekanın cennet olsun kardeşim, sınıf arkadaşım... Güzel sanatlar fakültesinde , senin evinde yaşadığımız güzel maceraları anlattıkça, bizimle olacaksın...

VEDA YURTSEVER

Çıkarttığın her yeni tipe hayranlık duyar, seninle aynı projede olmanın hayalini kurardım. Son görüşmemizde beni havalara savurup söylediğin o cümlelerini ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım. Ben hem bir kuzen hem de bir meslektaşımı , Dünya’da çok yetenekli bir oyuncuyu kaybetti , çok erkendi çooookkk… Huzur içinde uyu Şino.

TALAT BULUT

Devrin daim olsun Şinasi