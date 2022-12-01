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Sinan Özen 53 bin TL tazminat ödeyecek

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#Sinan Özen#Hatay#Antakya
Sinan Özen 53 bin TL tazminat ödeyecek
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:51

Antikhan Turizm ve Eğlence Tesisleri Şirketi, 2014 yılında yılbaşı gecesinde Hatay’da konser vermesi için şarkıcı Sinan Özen’le anlaştı.

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Şirket, sanatçıya 60 bin TL ödeme yapıp uçak biletlerini ödedi.

İddiaya göre Özen, herhangi bir gerekçe göstermeden uçak biletlerini iptal etti.

Ünlü sanatçıyla iletişime geçen Antikhan Turizm Eğlence Tesisleri, ikinci kez uçak biletleri için rezervasyon yaptırdı.

Ancak şarkıcı ve ekibi, hava şartları nedeniyle uçağın kalkmadığını öne sürerek konsere katılmadı.

Şirket de kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla SS ve ekibine ödediği paranın iadesi için dava açtı.

Kararını açıklayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin açtığı davayı kısmen kabul etti.

Mahkeme, Sinan Özen’in 53 bin lira maddi tazminatı faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

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