Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

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Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğün töreni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen seçkin davetlilerin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Düğünün nikah şahitliğini; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı gibi önemli isimler yaptı.

Gece boyunca Sibel Can ve Edis’in sahne aldığı düğün, müzik ve eğlencenin zirvede olduğu bir atmosferde gerçekleşti. Düğün sonrası düzenlenen after parti ile kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

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Duygusal anların da yaşandığı gecede damadına güveninin tam olduğunu ifade eden Sinan Engin, “Bizleri yalnız bırakmayan Çorum dışından gelen ve Çorum’daki dostlarımıza, başkanlarıma çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Kız vermek zordur ama gözüm arkada değil. Her şeyden önce iyi bir aileye, iyi insanların yanına gidiyor. Anne-baba yokluğu çekeceğini sanmıyorum. Sevgili oğlum Ahmet Emin’e güveniyorum,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Görkemli düğün, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Oğulcan Engin kardeşinin düğününe kız arkadaşı oyuncu İlayda Şahin ile katıldı. Çift Acun Ilıcalının kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun ile poz verdi.

Düğününde Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ilgi odağı oldu.

Çifti bu özel günlerinde Mustafa Aksakallı ve oyuncu eşi Ezgi Mola yalnız bırakmadı.Renkli anların yaşandığı törenden özel kareler de sosyal medyada paylaşıldı.