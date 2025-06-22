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Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Elif Engin#Ahmet Emin Ahlatcı#Sinan Engin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 09:10

Türk futbolunun sevilen ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum’da düzenlenen görkemli düğün, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi.

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Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğün töreni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen seçkin davetlilerin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Düğünün nikah şahitliğini; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı gibi önemli isimler yaptı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Gece boyunca Sibel Can ve Edis’in sahne aldığı düğün, müzik ve eğlencenin zirvede olduğu bir atmosferde gerçekleşti. Düğün sonrası düzenlenen after parti ile kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

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Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Duygusal anların da yaşandığı gecede damadına güveninin tam olduğunu ifade eden Sinan Engin, “Bizleri yalnız bırakmayan Çorum dışından gelen ve Çorum’daki dostlarımıza, başkanlarıma çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Kız vermek zordur ama gözüm arkada değil. Her şeyden önce iyi bir aileye, iyi insanların yanına gidiyor. Anne-baba yokluğu çekeceğini sanmıyorum. Sevgili oğlum Ahmet Emin’e güveniyorum,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Görkemli düğün, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Oğulcan Engin kardeşinin düğününe kız arkadaşı oyuncu İlayda Şahin ile katıldı. Çift Acun Ilıcalının kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun ile poz verdi.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Düğününde Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ilgi odağı oldu.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Çifti bu özel günlerinde Mustafa Aksakallı ve oyuncu eşi Ezgi Mola yalnız bırakmadı.
Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi

Renkli anların yaşandığı törenden özel kareler de sosyal medyada paylaşıldı.
Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi




 

 

 

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#Elif Engin#Ahmet Emin Ahlatcı#Sinan Engin

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