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Sinan Akıman'a 16 yıl sonra gelen babalık davası...

#Sinan Akıman#Ebru Gülhan#Abdurrahman Çetinkaya
Sinan Akımana 16 yıl sonra gelen babalık davası...
Fuat Çağdaş

Bir dönem çapkınlıklarıyla adı gündemde olan cemiyetin renkli ismi Sinan Akıman, 16 yıl önce yaşadığı bir kaçamak yüzünden babalık davasıyla karşı karşıya.

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2004 yılında Bodrum’da Ebru Gülhan ile tanışan Sinan Akıman, kısa bir flört döneminin ardından ayrıldı. Bir süre sonra hamile kaldığını öğrenen Gülhan, durumu ailesiyle paylaşıp, çocuğunu doğurmaya karar verdi.

2005’te Fethiye’de doğum yapan genç kadın, oğlu Uygar’ın doğumundan 8 ay sonra Abdurrahman Çetinkaya ile evlenerek oğlunu eşinin nüfusuna kaydetti. Ancak evliliğinde işler iyi gitmeyen Gülhan, eşiyle evini ayırdı.

Boşanma davası açan Ebru Gülhan, çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Sinan Akıman için de Bursa Adliyesi’nde babalık davası açtı.

Davanın ilk duruşması 17 Mart’ta görülecek. Şu an Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşayan Sinan Akıman yerine davaya avukatı İdil Öztürk katılacak.

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