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Sinan Akçıl'dan Müge Anlı iddialarına cevap!

#Sinan Akçıl#Müge Anlı#Yaktırma
Sinan Akçıldan Müge Anlı iddialarına cevap
Sayit DURMAZ

Sinan Akçıl, “Yaktırma” adlı yeni şarkısına Ataşehir’deki araba mezarlığında klip çekti.

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Sette muhabirlerle bir araya gelen Sinan Akçıl, “Burcu Kıratlı’dan boşandıktan sonra sizi göremez olduk, bir sebebi var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çok fazla çıkmıyorum. Dışarı çıkmama, görünmeme sendromuna kapıldım. Meryem Uzerli’ninki gibi tükenmişlik sendromu değil ama, benimki tükenmemişlik sendromu.” Akçıl, iki kez evlenip boşandığı Kıratlı’yı hayatından tamamen çıkardığını da söyledi:

Sinan Akçıldan Müge Anlı iddialarına cevap

“Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi. Ama artık geride kalması gerekiyor. Burcu hep mutlu olsun. Ben kendime bambaşka bir yol çizdim.”

Müge nadir bulunan karakter

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Sinan Akçıl, Müge Anlı’yla arkadaşlığıyla ilgili sorulara “Müge çok değerli bir insan. Arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum biri. Nadir bulunan karakterlerden” yanıtını verdi.

 

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#Sinan Akçıl#Müge Anlı#Yaktırma

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