Sinan Akçıl'dan itiraf: En zoru Ajda Pekkan en kolayı Demet Akalın!

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Müzik dünyasının ünlü ismi Sinan Akçıl, önceki gün Güngören’de düzenlenen boks gecesinde sahne aldı.

Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Akçıl, giydiği tişörtü göstererek, “Ukrayna için barış istiyorum, savaşın durması en büyük dileğim” dedi.

Yoğun kar yağışına rağmen hayranlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen sanatçı, müzik gündemine dair yorumlarda bulundu.

Bugüne kadar müzik dünyasından birçok isme şarkı veren ve albümlerinde prodüktörlük yapan Akçıl’a yeni projelerinin yanı sıra, “Sizi en çok zorlayan ve en rahat çalıştığınız isimler kimler?” sorusu da yöneltildi.

Sanatçı, en zor ismin Süperstar olduğunu itiraf ederek, “En zor isim Ajda Pekkan, en kolay isim ise Demet Akalın. Demet bir kere dinlesin yeter ama Ajda öyle değil, çok titizdir ve şarkının üstünde bayağı çalışırız” diye konuştu.

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Müzik adamına, son dönemde sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen de soruldu. “Gülşen’i eleştirmek bize düşmez” diyen Akçıl, “Onun yaptığı da sahne şovu. Boşanma iddiaları da çıkmış ama inanmıyorum buna, Ozan çok iyi bir aile babasıdır” şeklinde konuştu.

SAVAŞA HAYIR

Konserde Ukrayna’ya desteğini gösteren bir tişört giyen sanatçı, “Savaşın durmasını istiyorum” dedi.