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Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e: Uyuz oluyorum o doktora

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Akçıl#Ferhat Göçer#Özlem Esra Ada
Sinan Akçıldan Ferhat Göçere: Uyuz oluyorum o doktora
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:36

Sinan Akçıl, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” adlı programa konuk oldu.

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Çarpıcı açıklamalar yapan ünlü müzisyen, “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna hiç düşünmeden “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” cevabını verdi.

Akçıl bunun sebebini de şöyle açıkladı: “Ferhat’ı Ferhat yapan şarkıların üçte biri bana ait. Ama o çıkıp ekranda bana ‘medya maymunu’ dedi.

Ben de o zaman ‘medya maymunuysam bir daha şarkılarımı söyleme, eğer söylersen de Mehmetçik Vakfı’na bağış yap’ dedim.

Beş konserde takibini yaptım, yatırdı. Ama devamında yatırdı mı bilmiyorum, inşallah yatırıyordur.”

Ferhat Göçer, 2019 yılında Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın düğününde sahne almıştı. Düğün sonrası yaptığı açıklamalarda Akçıl’ın eski sevgililerinden bahseden Göçer’e ünlü müzisyen ‘densiz’ demişti. Göçer de Akçıl’ın bu sözlerine ‘medya maymunu’ diyerek yanıt vermişti.

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