Sinan Akçıl: Metin Arolat ile bağlantıya geçtim

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Şarkıcı, Metin Arolat’ın vefatından sonra hissettiklerini şu sözlerle anlattı: “Metin’i 20 yıldır görmüyordum. Bende olan cep telefonu numarasını aradım ama ulaşılamıyordu. 2 saat sonra da vefat haberini okudum. Enerjiye inanır mısınız bilmiyorum ama ben resmen Metin’le bağlantıya geçtim. Evinden çıkmazdı, çok duygusaldı. Babası da kalp krizinden vefat etmişti. 52 yaşında gencecik bir adamı kaybettik. Yaşarken değer verildi mi, verilmedi! Küçük mekânlarda sahne alan pop şarkıcısıydı. Metin Arolat’ın bir sinema filmi olmalıydı.”