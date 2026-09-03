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Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasında ipler gerildi: Şarkılarımı söyleyemez

Güncelleme Tarihi:

#Ferhat Göçer#Sinan Akçıl#Eser Hakları
Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasında ipler gerildi: Şarkılarımı söyleyemez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:31

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki gerilim büyüyor. Göçer’in eski dostu hakkındaki açıklamalarının ardından Akçıl, eserlerinin şarkıcı tarafından seslendirilmesine izin vermediğini bildirdi.

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FERHAT Göçer, katıldığı bir programda Sinan Akçıl ile aralarındaki ilişkinin neden eskisi gibi olmadığı sorusuna yanıt vermişti. Göçer, Akçıl’ı müzikten çok magazin gündemiyle öne çıkmakla eleştirmişti.

Şarkıcı, eski dostunun “medya maymunluğu” yaptığını savunarak müziğe dönmesi ve yeniden şarkı üretmeye odaklanması gerektiğini söylemişti.

Göçer ayrıca Akçıl’ın bu tavrı devam ettiği sürece aralarındaki ilişkinin düzelmesini beklemediğini ifade etmişti. Ferhat Göçer’in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Sinan Akçıl’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

NOTER ARACILIĞIYLA İHTARNAME

Sinan Akçıl, avukatı Eda Salman ile Ferhat Göçer’e noter aracılığıyla ihtarname gönderildiğini açıkladı.

Akçıl, ihtarnamede kendi eserlerinin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğinin resmen bildirildiğini belirtti. Şarkıların ihtara rağmen canlı olarak seslendirilmesi halinde ise gerekli hukuki yollara başvurulacağını da duyurdu.

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Akçıl’ın sosyal medyada Ferhat Göçer’in adını anmayarak “F.G. isimli şarkıcı” ifadesini kullanması da dikkat çekti.

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#Ferhat Göçer#Sinan Akçıl#Eser Hakları

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