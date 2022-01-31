Sinan Akçıl: Erkan Petekkaya ile komşuyduk, beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum

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Sinan Akçıl, Erkan Petekkaya ile yaşadığı olayı anlattı:

Ünlü müzisyen "Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi.'Eyvah' dedim. Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Sabah 05.00'den 19.00'a açarım telefonu. Zaten sabah 7-8 gibi uyuyorum. Erkan Abi'ye açarım telefonu. Görüntülü aramıyorsa... Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor." dedi.

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Erkan Petekkaya - Sinan Alçıl dostluğu yıllar öncesine dayanıyor...

Okan Bayülgen'in "Erkan Petekkaya bence akıl hastası. Bunu bir heyetin inceleyip, bu adama teşhisi koyması gerekiyor. Böyle bir enerji! Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düpmesini kapatacaksın bu adamın bir saatte müthiş çalışıyor!" demesi üzerine Sinan Akçıl bir dönem ünlü oyuncu ile komşu olduğunu söyledi:

"Bahçeye gelip bağırdığında 'Sinan!' diye ışıkları kapatıyordum. Eve yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak 2 gün falan sürecek o görüşme. Ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır... Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de"