Sinan Akçıl: Ece ile yaşandı ve bitti! Baba olmak istiyorum

◊ “4K” albümün hayırlı olsun. Farklı bir konseptle karşımızdasın...

- “4K”; 4 kişi, 4 kader, 4 kahraman, 4 konu demek. Her ‘K’nin bir anlamı var. Albümde bana sesleriyle eşlik eden dört kişi var; Duru, Atlas, Ece Mumay ve Ebru Gündeş.

◊ Duygusal bir albüm gibi duruyor...

- Dört şarkı da öyle. Çıkış parçası “Bana Aitsin”, son yıllarda yazdığım en güçlü slow şarkı.

◊ Duygusal bir dönemden mi geçtin?

- Aşırı duygusal dönemden geçtiğim bir günde, sabaha karşı 3 ile 8 arasında bütün albümü yaptım diyebilirim. Dört şarkıyı birden. Kalbimin çok dolu olduğu bir gün, inanılmaz bir duygu yoğunluğuyla bütün albüm bitti. “Kimlesin”, “Vazgeçmem”, “Bana Aitsin” ve “Diyemiyorum” adlı şarkılar çıktı ortaya. Dört şarkı da aynı kişiye yazıldı.

◊ Kim yazdırdı sana bu şarkıları?

- Hem bana ait olduğunu, hem ondan vazgeçmeyeceğimi çok iyi bilen birisi. Ama işin tuhafı hiçbir zaman basına yansımış bir kişi değil.

◊ İlk kez mi bu kadar âşık oldun?

- Öyle diyebilirim... “4K” albümü Sinan Akçıl’ın aşktaki devrimidir. Dört şarkıyı aynı anda tek kişiye yazdığım tarihimde görülmemiştir.

◊ Biten bir aşk mı bu?

- Bittiğini de söyleyemiyorum. Zaten bittiyse bile bu albümle tekrar başlar yani.

◊ Sektörden biri mi?

- Yok, sektörden değil. Yeter artık, sektör bir yere kadar. Ben artık sektördekilerle sadece profesyonel ilişkide bulunmak istiyorum. O yüzden sektöre bu anlamda veda ettik diyebiliriz.

◊ Çok iddialı bir cümle oldu...

- Karşına 2-3 yıl sonra bir şarkıcıyla evlenmiş olarak oturursam çok utanırım! (Gülüyor)Anneme de söz verdim. Yakında evlenmek istiyorum. Annem mutlu olunca ben huzurlu oluyorum.

◊ Aradığın aşktan öte huzur mu?

- Benim aşklarımda çok kaos var. Belli bir yaşın üstüne gelince artık sakinlik arıyor insan. “Neredeydin? Niye konserden geç geldin?” gibi sözleri duymak istemiyorum, huzur istiyorum.

ECE’YLE YAŞANDI VE BİTTİ

◊ Ece Erken’le yaşadığın aşkla gündeme geldin en son. 2.5 ay mı sürmüştü?

- 1-1.5 ay filan sürdü. Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti. Konu da orada kapandı benim için.

◊ Adın Aslıhan Karalar’la da anıldı...

- Aslıhan’la çok fazla görüştük. Ve tam öyle bir duyguya dönecekken, 7-8 yıllık arkadaşlığımıza zarar vermemek adına, biz bunu arkadaşlık ilişkisinde tutalım diye bir karar aldık. İlişki başlasaydı belki de 2-3 ay uğruna 7-8 yılı çöpe atacaktık yani.

MÜZİK ŞİRKETİ KURDUM

◊ Duru’yla düet yaptığın çıkış şarkınla devam edelim. Kimdir Duru?

- Aslında adı Duru değil. Bu adı ben taktım. Çünkü o kadar duru bir ses ki... Uzun bir süre kim olduğunu da açıklamayacağız. Beni son yıllarda bu kadar heyecanlandıran biri yoktu. Daha çok işimiz var onunla.

◊ Ebru Gündeş’le de bir düetin var albümde. O nasıl gelişti?

- Biliyorsunuz onunla bir şarkı yaptık; “İyi ki Doğmuşum”. 16 Aralık’ta çıkacak. O şarkı için stüdyoya girdiğimizde ben albümümdeki şarkıları dinlettim. “Kimlesin”i çok beğendi. “Bu şarkının bir yerine gireceğim. Bu da benim size imzam olsun” dedi. Çok değerli bizim için. Ece Mumay’la “Felaket” şarkısını yapmıştık yazın, bir slow şarkı sözüm vardı ona. Onunla da “Vazgeçmem” şarkısında düet yaptık. Albümüm 5 Aralık’ta çıkacak, ikinci klip de bu şarkıya gelecek büyük ihtimalle. Atlas’la da “Diyemiyorum” adlı şarkıyı söyledik.

◊ Atlas kim?

- Atlas da ses rengine hayran kaldığım ve bu yolda çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm, birazcık içine kapanık bir arkadaşım.

◊ Bu albümde yapımcı kimliğinle de ön plandasın...

- “4K” isimli bir müzik şirketi kurdum. Resul Dindar’a bir Karadeniz şarkısı yazdım, yakında onu çıkaracağız. “Zor Di Mi” adı. Şarkı verdiğim bazı kişilerle, çalışmanın kendi şirketimden çıkması gibi anlaşmalar yapabiliriz. 4K Müzik iddialı olacak zaman içinde diye düşünüyorum.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

DEMET TÜRKİYE’Yİ ŞOKA SOKACAK

◊ Müzik alanında başka sürprizlerin var mı?



- Gülben Ergen’le 17 yıl sonra tekrar çalıştık. Hatta senin vasıtanla açıklayayım, düetimizi beraber klip çekerek taçlandırdık. Demet’le (Akalın) ilgili şunu söyleyebilirim; Demet yeni şarkısında Türkiye’yi ters köşeye yatıracak. Hiç kimsenin beklemediği bir Demet Akalın’la karşılaşacaklar. Demet Türkiye’yi şoka sokacak yeni şarkısıyla. Ebru’yla (Gündeş) zaten önümüzdeki 10 yıl tüm doğum günlerinin şarkısı olacak bir şarkı yaptığımızı düşünüyorum. Ajda’yla (Pekkan) da tekrar bir araya gelmekten çok mutlu ve gururluyum.

HİÇ REDDEDİLMEDİM

◊ Bir kadın tarafından reddedildiğinde nasıl bir ruh haline girersin?

- Vallahi öyle bir şey bir gün olursa bakarız. Öyle bir deneyimim olmadı. Artistlik veya ukalalıktan söylemiyorum bunu. Tabii ki olabilir. Nasıl tepki veririm öyle bir şey olsa, bunu hayal etmek lazım. Bence “Vay be” derim, bir içime oturur. Acaba hırs yapıp peşine ekstra düşer miyim? Zannetmiyorum. O kişiyi tarihe gömerim ama o kişi tarihe geçer beni reddeden ilk kişi olarak.

◊ Nasıl reddedemiyorlar seni?

- Ben alttan girer, üstten çıkarım. İstersen karşıma Kylie Jenner’ı getir, bana 2 hafta ver. Bu hep böyle olur. Ben dünyanın en yakışıklı erkeği değilim. Veya dünyanın en yetenekli insanı değilim. Ama o şeytan tüyüne sahibim.

PRIME MODUMU AÇTIM

◊ Sen hep üretim halindesin.

- Bir ara sadece konser verdim. Şarkı yazmaktan sıkılmıştım. Sonra prime modumu tekrar açmaya karar verdim. Ve işte Ebru Gündeş şarkısı geliyor. 14 Kasım’da Gülben Ergen’le düetimiz çıkacak. Ajda Pekkan benim şarkımla çıkış yapacak. Demet Akalın da yine benim şarkımla çıkış yapacak. Yine A sınıfı şarkıcılarla çalışma kararı aldım.

◊ Londra’da tuvalette bir şarkı yazmışsın, Demet Akalın’la düet yapacakmışsın...

- Londra’da yaptığım şarkıyı Ece Mumay’la söyledik. O şarkı “Felaket”ti. Demet’in şarkısını mutfakta yaptım. Ama gerçekten olmuştu öyle bir şey. Bu bilginin sende olması da enteresan! Demet’in şimdi Lvbel C5 ile düeti var. Lvbel’i severim ama o bile şoka girecek yani. Bu arada çok üstüne gidiyorlar onun da, boş yapıyorlar.

◊ Mustafa Sandal’la polemiğinde Lvbel C5’i mi haklı buluyorsun?

- Eski kuşaklarda genç nesli çekememezlik oluyor. Şarkıyla dalga geçmek yerine günün trendlerini takip etmek lazım. Hepimiz onları dinleyerek büyüdük ama bugün ne popülerse ona da saygı duymak lazım. Kimse kimseye salça olmamalı, herkes kendi müziğini yapmalı.

BABA OLMAK İSTİYORUM

◊ Şan, şöhret, kariyer, sevgi... Birçok insanın hayalini kuracağı bir hayatın var. Peki hayatında eksik olan ne?

- Ben karşılıksız güveni, sadakati, sevgiyi arıyorum. Tekrar evlenebileceğim kadar yakın hissettiğim birisine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kişi çok kısa zamanda benim aklımdaki kişi olur ve ben hakikaten bir çocuk sahibi olurum. Çocuk insanın hayatını çok değiştiriyormuş. Biliyorsun, sen de şu anda bütün hayatını oğlunun üzerine kurdun. Ben de bütün hayatımı oğlumun veya kızımın üzerine kurmak isterim. Benim eksikliğim şu anda bu yani. Soyağacımın bir parçası eksik. O da inşallah yakında eşimin karnında olur.

◊ Çocuk istiyorsun ama aşk olmazsa evlenmem diyenlerden misin?

- Aşk olmazsa sıkıntı olur. İki kere yaptık bunu Burcu’yla (Kıratlı). Aşk evliliğiydi. Aşk olmayan bir evliliğe adım atarsam ilk gün pişman uyanabilirim. Boşanma kararı almak yerine hiç evlenmemek daha iyi.