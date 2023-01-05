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Sinan Akçıl: Defneyi beğenmeyen yoktur

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#Sinan Akçıl#Defne Samyeli#Hakan Altun
Sinan Akçıl: Defneyi beğenmeyen yoktur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:51

Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Şarkıcı, Defne Samyeli’nin “Sinan ile aramızda müzik aşkı var” demesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Çok güzel birkaç şarkı yapıyoruz. Çok sık bir aradayız. Yakıştırmalar yapılıyor ama öyle bir durum yok. Defne’yi beğenmeyen yoktur. Ama bizim aramızda aşk yok. Böyle şeylerin çıkması normal. Ama bunlar, çalışmalarımızı gölgelemez.”

Sinan Akçıl: Defneyi beğenmeyen yoktur

Akçıl, 13 Şubat’ta “Piyanist 3” albümünü çıkaracağını da açıkladı:

“Pop müziğin yeniden doğuşunu hep birlikte göstereceğiz. Hakan Altun, Bengü, Mustafa Ceceli, İrem Derici gibi birçok arkadaşımla şarkıları okuduk.”

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