Sinan Akçıl: Defneyi beğenmeyen yoktur

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Şarkıcı, Defne Samyeli’nin “Sinan ile aramızda müzik aşkı var” demesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Çok güzel birkaç şarkı yapıyoruz. Çok sık bir aradayız. Yakıştırmalar yapılıyor ama öyle bir durum yok. Defne’yi beğenmeyen yoktur. Ama bizim aramızda aşk yok. Böyle şeylerin çıkması normal. Ama bunlar, çalışmalarımızı gölgelemez.”

Akçıl, 13 Şubat’ta “Piyanist 3” albümünü çıkaracağını da açıkladı:

“Pop müziğin yeniden doğuşunu hep birlikte göstereceğiz. Hakan Altun, Bengü, Mustafa Ceceli, İrem Derici gibi birçok arkadaşımla şarkıları okuduk.”