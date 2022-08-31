Simge: Sırrım kalbimin sesini dinlemek

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Şarkıcı, kariyerinin başında kadın bir sanatçının önünü kesmeye çalıştığını açıkladı:

“Çok ünlü, herkesin de çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti. Gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor. Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefendi. Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve bunu herkese yapıyordu. Korkması gerektiğine inanıyorum. Çünkü korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum.”

Şarkıcı, hit şarkıları nasıl seçtiğini şöyle anlattı: “Şarkıları iyi kokluyorum. Kalbimin sesini dinlemem sırrım.”