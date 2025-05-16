Simge Sağın'ın kardeş acısı... Tabutuna yaslandı öylece kaldı!

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Şarkıcı Simge Sağın ablası Nilay Sağın'ın acı haberiyle sarsıldı. Henüz 45 yaşında hayatını kaybeden Nilay Sağın, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ablasının tabutuna sarılan Simge Sağın gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek oldu.

Sezen Aksu, Nebahat Çehre, Derya Uluğ ve Ferhat Göçer gibi çok sayıda ünlü isim Simge Sağın'ın kardeş acısını paylaşıp, cenaze törenine çelenk yolladı.

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ANNESİNE SARILDI

Büyük acı yaşayan Sağın Ailesi birbirine destek olmaya çalıştı. Simge Sağın annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağın 45 yaşında hayatını kaybetti.