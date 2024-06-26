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Simge Sağın: Yalan ve kötü enerji libidomu düşürür!

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#Simge Sağın#Kaan Ölker#Simge
Simge Sağın: Yalan ve kötü enerji libidomu düşürür
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 08:44

Simge, Kaan Ölker’in fizy platformunda yayınlanan ‘Popcast’ programına konuk oldu.

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Şarkıcı, eski sevgilisinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti: “Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar.”

Simge, uzun süredir özel hayatında yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini söyledi: “Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim.”

Şarkıcı, “Libidonu ne düşürür?” sorusuna ise şu yanıt verdi: “Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran, enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür.”

Simge Sağın: Yalan ve kötü enerji libidomu düşürür


BENİM BEDENİM BENİM DUDAĞIM

Simge, estetik iddialarına şu yanıtı verdi: “Canım bu saatten sonra ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım. Böyle mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Dudağımın dışında başka dolgum yok.”

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Simge Sağın: Yalan ve kötü enerji libidomu düşürür

 
ICARDI’YLE BİZİ YAKIŞTIRIP ‘YENGE’ DİYORLARDI

Simge, sosyal medyada kendisini Galatasaraylı futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları hakkında “İnsanlar kafalarında birtakım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı. İyice durumu abarttılar. Icardi’nin ailesi çok tatlı ve ben ailelere hep saygılıyımdır” dedi.

 

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