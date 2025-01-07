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Simge Esin kimdir, nereli? Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi Simge Esin kaç yaşında?

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Simge Esin kimdir, nereli Barış Alper Yılmazın sevgilisi Simge Esin kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:19

Simge Esin kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Esin, kariyerine TV8'de stajyer olarak başlamış ve ardından modellik dünyasında adından söz ettirmiştir. Modellik alanında büyük başarılar elde eden Esin, sosyal medyada da sıkça gündeme gelmektedir. Peki, Simge Esin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Simge Esin, kariyerine medya sektöründe adım atmış ve modellik alanında kendini tanıtmıştır. Güzelliğiyle dikkat çeken Esin, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi edinmiştir. Son zamanlarda ise, Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile olan ilişkisiyle gündeme gelmiştir. Peki, Simge Esin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından, medya sektörüne adım atmış ve TV8 kanalında stajyer olarak kariyerine başlamıştır. Modellik kariyerine geçiş yaparak, pek çok marka ile işbirliği yapmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Güzelliği ile tanınan Esin, sosyal medyada da oldukça aktif olup, sıkça çeşitli markalarla anlaşmalar yapmaktadır. Kendisini, sporcu ve ünlü isimlerin tanıdığı bir sosyal medya fenomeni olarak da görmek mümkündür.

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SİMGE ESİN KARİYERİ

Simge Esin'in kariyeri, medya dünyasına stajyer olarak adım atmasıyla başlamıştır. TV8 kanalında deneyim kazandıktan sonra modellik sektörüne yönelmiştir. Modellik kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyen Esin, pek çok markayla işbirliği yaparak kendine bir yer edinmiştir. Sosyal medya üzerinden de markalarla işbirliklerine devam etmektedir. Son günlerde, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilişkisinin gündeme gelmesiyle de daha fazla dikkat çekmiştir

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