Simge Barankoğlu kimdir kaç yaşında ve nereli?
Simge Barankoğlu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde yer almaya başladı. Bir dönem yaptığı birkaç paylaşımı nedeniyle sosyal medyada kısa bir süreliğine popülerlik elde eden ve daha sonrasında bu popülaritesini koruyabilmek için neler yapması gerektiğini anket yoluyla halka soran Simge Barankoğlu, zaman zaman bazı reklam paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Peki, Simge Barankoğlu kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sosyal medyanın yeniden konuşmayan başladığı Simge Barankoğlu, 15 saniyelik videosu ile ünlenen isimlerden. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş’lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlattı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu taklit etmeye başladı.
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