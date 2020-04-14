Simge Barankoğlu kimdir kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medyanın yeniden konuşmayan başladığı Simge Barankoğlu, 15 saniyelik videosu ile ünlenen isimlerden. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş’lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlattı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu taklit etmeye başladı.