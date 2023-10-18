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Simeone ailesinin İstanbul turu!

Güncelleme Tarihi:

#Diego Simeone#Carla Pereyra#Arda Turan
Simeone ailesinin İstanbul turu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 12:41

İspanyol ekibi Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, ailesiyle İstanbul tatiline devam ediyor. Ünlü teknik adam önceki gün eşi Carla Pereyra ve çocuklarıyla birlikte Tarihi Yarımada’yı gezdi.

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AYASOFYA’YA GİTTİLER

Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, liglere verilen milli arayı eşi Carla Pereyra ve kızlarıyla birlikte İstanbul’a gelerek değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde eski öğrencisi Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret eden ünlü teknik adam bu kez ailesiyle şehir turu yaptı. Diego Simeone, eşi Carla Pereyra ve kızlarıyla birlikte Ayasofya Camisi ve Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti.

Simeone ailesinin İstanbul turu

SEYAHAT ETMEK BİZİ BESLİYOR

Bu ziyaretten kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Carla Pereyra, “Hep birlikte olduğumuzda zaman daha kıymetli geçiyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Seyahat etmek bizi ve ruhumuzu besliyor, onlara bırakabileceğim daha güzel bir hediye yok” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Simeone ailesinin İstanbul turu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret etti.

Simeone ailesinin İstanbul turu

Carla Pereyra ve Diego Simeone kızlarıyla Yerebatan Sarnıcı’nı da gezdi.

Simeone ailesinin İstanbul turu

Ayasofya’yı ziyaret eden Carla Pereyra fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi.

 

 

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#Diego Simeone#Carla Pereyra#Arda Turan

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