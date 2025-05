'Şimdi yapayalnız kaldık' Ali Özgentürk'e dostlarından veda!

Haberin Devamı

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk, babasının çok özel biri olduğunu belirterek, "Olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı. Hep yaratırdı, son güne kadar yarattı. Burada dostların hikayelerini dinlemek benim için çok değerliydi. Ben babamı gözlerinin gülmesi, kahkahası, şefkati ve direnişiyle hatırlayacağım. Onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Seni çok seviyorum babam." diye konuştu.

Gazeteci Nebil Özgentürk, ağabeyi Ali Özgentürk'ün hayatındaki önemini anlatarak, "Abim çok projeci bir adamdır. Bunu 50 yıldır ben gözledim. Pek çok insan da gözlemlemiştir. Yakın zamanlarda bile eminim ki cebinde kolunun altında en az 50-60 proje vardı. Ama Ali abim altmışların, yetmişlerin, seksenlerin insanıydı. Yakın zamanlardaki o altmış yetmiş projeyi tabii ki gerçekleştiremedi. Toplumsal direnişleri anlatan son güne kadar anlatmak isteyen bir insandı. O yüzden orada kaldı ve dünya güzeli filmler gördüğünüz gibi emeği anlatan ve bu ülkenin kara zamanları anlatan filmler çekti." ifadesini kullandı.



"Yüreği dev gibi yönetmenlerimizdendi"

Yazar, senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk, hayatının büyük bir bölümünün eşi Ali Özgentürk ile geçtiğine değinerek, yaşamlarının dönüm noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kızımız Dünya doğdu. 'At' filmi yapıldı. 'Hazal' ve 'Su da Yanar' çekildi. Bir senaryo yazarı olarak ben onunla At filminde çalıştım. Bir tutkuydu o zamanlar, anne babaların çocuklarını okumaya götürmeleri. O tutkunun nasıl bir insanı ölüme doğru sürüklediğini, olağanüstü güzellikte anlatan bir film ortaya çıktı. Birlikte birçok yönetmenle Tokyo'da film haftasına davet edildik. Bernardo Bertolucci falan var yani jüride. Çok ünlü insanlar var. Ali'nin de filmi At gösterildi. Birdenbire Tokyo Film Festivali Başkanı bizim yanımıza geldi ve benim elime bir kağıt kuğu kuşu koydu. O zaman ben döndüm Ali'ye dedim ki biz ödülü alıyoruz. Çok önemli bir ödüldü. Daha sonra Bekçi Venedik Film Festivali'nde ve At ilk kez Cannes Film Festivali'nde gösterildi."



Oyuncu Menderes Samancılar, Ali Özgentürk ile ilgili anlatacak çok şey olduğunu aktararak, "Bir kez Bekçi filminde çalıştık. Yüreği dev gibi yönetmenlerimizdendi. Masası zengin, yüreği zengin, hayata bakışı, devrimci duruşu her şeyi farklıydı. Hepimizin çok sevdiği, ustamız Yılmaz abimizin ölüm haberini de Bekçi filminin setinde almıştık." dedi.

Oyuncu Nur Sürer, usta yönetmenle 1979'da tanıştıklarını dile getirdi. Cenazelerde çok hüzünlendiğini kaydeden sanatçı, "Yeşilçam'da tutkun bir kardeşlik vardır her zaman, illa çalışmanız gerekmiyor. Binlerce dostumuz var. Gerçekten çok üzgünüm, çok şaşırdım ölümünü duyunca. En son Şerif öldüğünde dedim ki toplumsal sinemanın kapısını kapadık. Öyle değilmiş. Ali'yle bitmiş." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncu Halil Ergün ise duyduğundan beri çok kötü olduğunu ve büyük yalnızlık çektiğini aktararak, "Sinemamızda, sanat çevremizde uzun zamandır her gün birini kaybediyoruz arkadaşlar. Bunlar bir dönemin yapı ustalarıdır. Çünkü sanatın her bölümünün uygarlığın ve toplumsal gelişim içinde en büyük fonksiyon taşıdığına inanlardanım ve bu arkadaşlar o kahramanlardandırlar. Ali de onlardan biridir. Şimdi yapayalnız kaldık. Ali'yle son güne kadar telefonla konuşuyorduk. Yalnızlık çekiyorduk biliyor musunuz? Daha onun söyleyecek çok şeyi vardı. Projeleri vardı kafasında ama iz bıraktı. Asıl olan şey iz bırakmaktır." diye konuştu.



Yarın Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Özgentürk için ikinci tören düzenlenecek. Ali Özgentürk'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Adana'da Akkapı Mezarlığı'na defnedilecek.