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'Gel hayatım poz verelim' Şımarık'ın galasına sevgilisiyle el ele geldi

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#Şımarık#Onur Ünlü#Kerem Bürsin
Gel hayatım poz verelim Şımarıkın galasına sevgilisiyle el ele geldi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:00

Melis Sezen ve Kerem Bürsin’i buluşturan “Şımarık” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Onur Ünlü ve sevgilisi de vardı.

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Yapımcılığını Kunay Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu, başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı “Şımarık” filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da düzenlendi. Geceye film ekibinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gel hayatım poz verelim Şımarıkın galasına sevgilisiyle el ele geldi

Gel hayatım poz verelim

Onur Ünlü galaya sevgilisiyle el ele geldi. Yönetmen, fotoğraflarını çekmeye çalışan muhabirlere “Neden koşturuyorsunuz?” diye sordu, ardından kız arkadaşına “Gel hayatım poz verelim” dedi. Ünlü, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusunu “İyi güzel” diye yanıtladı.

Gel hayatım poz verelim Şımarıkın galasına sevgilisiyle el ele geldi


16. YÜZYILDA MACERA

Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Evliya Aykan ve Cemal Hünal’ın da yer aldığı “Şımarık” bugün vizyona giriyor. Filmin konusu ise şöyle: Mete zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Babası, Mete’nin durmak bilmeyen taşkınlıklarına son vermek için onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete’yi zamanda yolculuk yaptığına inandırarak 16’ncı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kurmaca bir köye gönderir. Burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanan Mete’nin hayatı, Asena ile tanışmasıyla değişecektir.

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Gel hayatım poz verelim Şımarıkın galasına sevgilisiyle el ele geldi

Hayatımın aşkını buldum

Galaya avukat Gülnur Tutumoğlu ve eşi Barbaros Çıtmacı da katıldı. Gülnur Tutumoğlu, “Hayatımın aşkını buldum ve evlendim, bunun ötesi yok benim için” diye konuştu.

Gel hayatım poz verelim Şımarıkın galasına sevgilisiyle el ele geldi

Cesur ve çalışkan

Bebek bekleyen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin de galadaydı. Cansel Elçin eşine övgüler yağdırdı: “Bu süreci inanılmaz iyi geçirdi, çok cesur ve çok çalışkandı. Gerçekten takdir ediyorum eşimi.”

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#Şımarık#Onur Ünlü#Kerem Bürsin

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