'Gel hayatım poz verelim' Şımarık'ın galasına sevgilisiyle el ele geldi

Haberin Devamı

Yapımcılığını Kunay Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu, başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı “Şımarık” filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da düzenlendi. Geceye film ekibinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gel hayatım poz verelim



Onur Ünlü galaya sevgilisiyle el ele geldi. Yönetmen, fotoğraflarını çekmeye çalışan muhabirlere “Neden koşturuyorsunuz?” diye sordu, ardından kız arkadaşına “Gel hayatım poz verelim” dedi. Ünlü, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusunu “İyi güzel” diye yanıtladı.

Haberin Devamı

Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Evliya Aykan ve Cemal Hünal’ın da yer aldığı “ Şımarık ” bugün vizyona giriyor. Filmin konusu ise şöyle: Mete zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Babası, Mete’nin durmak bilmeyen taşkınlıklarına son vermek için onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete’yi zamanda yolculuk yaptığına inandırarak 16’ncı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kurmaca bir köye gönderir. Burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanan Mete’nin hayatı, Asena ile tanışmasıyla değişecektir.

Galaya avukat Gülnur Tutumoğlu ve eşi Barbaros Çıtmacı da katıldı. Gülnur Tutumoğlu, “Hayatımın aşkını buldum ve evlendim, bunun ötesi yok benim için” diye konuştu.Bebek bekleyen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin de galadaydı. Cansel Elçin eşine övgüler yağdırdı: “Bu süreci inanılmaz iyi geçirdi, çok cesur ve çok çalışkandı. Gerçekten takdir ediyorum eşimi.”