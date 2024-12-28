Şimal'in mutluluk gözyaşları: Kanseri yendim!

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Şarkıcı geçtiğimiz ocak ayında da rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı, geçen gün MR sonuçlarını açıklamıştı.

Şimal, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında son bilgileri vererek kanseri yendiğini açıkladı:

“Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı; tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim.”