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Şimal'in eşinden sitem dolu sözler: Vefa herkesten beklenmezmiş, anladık

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#Şimal#Necati Arıcı#Kanser
Şimalin eşinden sitem dolu sözler: Vefa herkesten beklenmezmiş, anladık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:22

4 yıldır kanser ile mücadele eden Şimal'den acı haber 30 Mayıs'ta geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Kuşadasın'da toprağa verilen Şimal'in eşi Necati Arıca, bu süreçte kendilerine destek verenlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Arıcı, bazı dostlarını ise vefasızlıkla suçladı.

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İşte Necati Arıcı'nın o paylaşımı: 

"Ölüm hayatın en büyük gerçegi olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim.

Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık."

Şimalin eşinden sitem dolu sözler: Vefa herkesten beklenmezmiş, anladık

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"Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu.

Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü.

Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk.

Arayan soran, bu zor günlerde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sizlerden tek dileğim dualarınızda da eşime yer vermeniz... Şimal'imi unutmayın..."

Şimalin eşinden sitem dolu sözler: Vefa herkesten beklenmezmiş, anladık

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#Şimal#Necati Arıcı#Kanser

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