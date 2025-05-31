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Şimal'e veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin

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#Şimal#Kanser#Şimal Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 15:56

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi.

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İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Gülen, dün hayatını kaybetti. Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi.

Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Şimale veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin

Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.
Şimale veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin

SON MESAJ

Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin çiçeklerle donatılmış mezarının fotoğrafını "Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" notu ile paylaştı. 

Şimale veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin

Törene yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sevenleri katıldı.
Şimale veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin


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#Şimal#Kanser#Şimal Cenaze

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