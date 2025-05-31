Şimal'e veda... Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı: Her zaman kalbimin içindesin

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İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Gülen, dün hayatını kaybetti. Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi.
Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.
Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin çiçeklerle donatılmış mezarının fotoğrafını "Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" notu ile paylaştı.