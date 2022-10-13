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Şile'de köpeğin saldırısına uğramıştı... Yaşadığı dehşeti anlattı: Yüzümde 50-60 dikiş var

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#Tuğba Altıntop#Köpek Saldırısı#Şile
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 10:44

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, geçtiğimiz eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve tedavisi devam eden Tuğba Altıntop, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

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2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Altıntop sunları şöyledi:  

* Yüzümü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüm. Sadece video çektirdim öncesini ve sonrasını görmek için. Çok güzel olduğumu asla iddia etmedim. Bunlar gelip geçici... Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Gözüm de gidebilirdi, burnumu da kırabilirdi... Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bişi olabilirdi, şuan iyiyim.  

Şilede köpeğin saldırısına uğramıştı... Yaşadığı dehşeti anlattı: Yüzümde 50-60 dikiş var

* Çok cesur bir kadınım. Kızlarıma söz verdim eskisi kadar cesur olmayacağım. Her şey çok iyi başlamıştı. Küçük kızım Şile'ye kampa gidelim dedi. Ben yola çıktım, spor arkadaşım da yanımdaydı.

* 1. gün geçti, güzeldi. Doğanın içindeyiz harika... 2. gün Kara ile yanyana geldik. Akşam arkadaşlarımızla yemek yedik. Bir K9 var arkadaşımın, bir de Kara var. 8 aylık, bebek. Arkadaşımla 'buna bir kız bulalım, aile olsunlar' falan konuştuk.

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Şilede köpeğin saldırısına uğramıştı... Yaşadığı dehşeti anlattı: Yüzümde 50-60 dikiş var

* Saat 01.15 suları... Yere oturdum, bağdaş kurdum sağ elimde onun kollarını sevdim. O kadar güzel uyuyordu ki, 'şunu bir öpeyim' dedim, eğildim. Cümlemi tamamlamadan üstüme atladı. Bir sıcaklık hissettim. Ayağa kalktığın an ortalık kan revan.

* Bu benim hatam. Çünkü onu uyurken öptüm. Hiç panik olmadım. Arabanın anahtarını istedim. Yüzüme bakmadım. Yemek tabaklarının altındaki peçetelere kadar, elime ne geçerse yüzüme bastırdım.

Şilede köpeğin saldırısına uğramıştı... Yaşadığı dehşeti anlattı: Yüzümde 50-60 dikiş var

* Ümraniye Devlet, arkasından Lütfü Kırdar... Dikişlerimi attırdık. 50-60 tane dikiş var yüzümde. Şile'de 2 kez bayıldım. Sol gözüm tamamen kapandı.

* Beni sokak köpeği değil, arkadaşımın köpeği ısırdı. Arkadaşımı aradım 'ona sakın bir şey yapma ama tasma ile gezdir, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin' dedim.

 

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#Tuğba Altıntop#Köpek Saldırısı#Şile

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