Şilan Makal kimdir nereli ve kaç yaşında?
Şilan Makal, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen ünlü futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlanmasının ardından magazin dünyasını takip eden kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Şilan Makal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Şilan Makal hakkında merak edilen bazı bilgiler
Şilan Makal son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.
Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 1993 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile 2015 yılından bu yana birlikte.
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