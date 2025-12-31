Silahlı fotoğrafla tehdit! 'Elektronik kelepçe takılsın'

Haberin Devamı

Fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından kafede yumruklu saldırıya maruz kalmıştı. Bilic, ardından savcılığa şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonucu Çetin hakkında ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

CANINA ZARAR VEREBİLECEK CİDDİ BİR TEHLİKE

Danla Bilic, ceza davası devam ederken Berk Çetin’in şiddet içerikli eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek mahkemeden 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bilic, uzaklaştırma kararı devam ederken, Çetin’in sosyal medyada masanın üzerinde 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile içkiler paylaştığını ve bunun can güvenliği için tehdit unsuru oluşturduğunu iddia ederek elektronik kelepçe kararı verilmesini talep etti.



Bilic’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Söz konusu fotoğraf, müvekkil üzerinde ciddi baskı oluşturarak yoğun bir korku ve panik yaratma amacını barındırmaktadır. Ateşli silahların varlığı, hayati güvenliğin ne derece ciddi bir tehlikede olduğunu gösterir nitelikte bir delildir. Berk Çetin, kontrol yeteneğini kaybetmeye eğilimlidir. Bu paylaşımı, müvekkilin canına kasten zarar verebilecek tehlikeli bir psikolojik durumda kalabileceğini göstermektedir” denildi.

MESLEĞİNİ YAPAMAZ HALE GELDİ

Söz konusu fotoğrafın sosyal medyada herkese açık bir şekilde paylaşıldığı anlatılan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Oluşan bu tehdit altında müvekkilin hayatına rahatça devam edebilmesi ve mesleğini gereği gibi yerine getirmesi zorlaşmaktadır. Müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Berk Çetin’e elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz.”

KELEPÇENİN KAYIŞI KOPTU

Danla Bilic’in avukatı Kaan Çetinkaya: “Haziran ayından beri Berk Çetin aleyhinde elektronik kelepçe tedbiri uygulanmaktadır. Ancak kasımda edindiğimiz bilgiye istinaden Çetin’e takılan elektronik kelepçenin kayışının koptuğu tespit edilmiştir. Müvekkil can güvenliği tehdidi altında olduğu için elektronik kelepçenin yeniden takılmasını talep ediyoruz. Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararının ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük zorlama hapsi kararı verilmiş, infazı da tarafımızca takip edilmektedir. ’