Sıla, Zeynep Avcı’yı sahnesinde ağırladı

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Sıla, “O Ses Almanya” yarışmasında sergilediği başarılı performansla fenomen olan Türk yarışmacı Zeynep Avcı’yı sahnesinde ağırladı. Avcı, “Oluruna Bırak” şarkısında ünlü şarkıcıyla düet yaptı. İkili, Türk ve Alman izleyiciler tarafından alkışlandı. Sıla, Almanya’da uzun zamandır sahneye çıkan Avcı’ya Türkiye’deki müzik çalışmalarında destek vereceğini duyurdu. Sıla ayrıca şarkıcının Türkiye’deki ilk single’ını hazırlayacak ve yardımcı olacak. Sıla, 10 Aralık’ta ise İstanbul’daki Zorlu PSM sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak.