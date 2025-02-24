Sıla ve İlker Kaleli'den Yunanistan dönüşü maskeli önlem

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İstanbul Havalimanı’nda maskesiyle objektife yansıyan Sıla, hasta olup olmadığını soran muhabirlere “Çok salgın var, maskeyi önlem amacıyla taktım” dedi.

Tatillerinin keyifli geçtiğini söyleyen çift, gündemlerindeki projeler hakkında da konuştu.

İlker Kaleli , “Ekrana dönecek misiniz?” sorusuna “İnşallah, çok özledim. Yakında döneceğim” yanıtını verirken, Sıla son çıkardığı “Hep Olsun Aşk” şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek “Yeni şarkılar yolda” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Alizade oldu

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Rol aldığı biyografi filmlerindeki başarısıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bu kez Alizade’yi canlandırdı!

Rap’çinin “Anormal” şarkısını onun gibi seslendiren oyuncu, “İzlediğiniz bütün biyografileri unutun” notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Kıbrıs sahnesi

Tan Taşçı hafta sonu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Taşçı, kendisini dinlemeye gelen 2 bini aşkın kişiye keyifli anlar yaşattı. (Deniz BOY)

Uluslararası festivallerde ödül kazandı

Doğan Barış Yaşar’ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de Bora Durna ile başrolünü paylaştığı “Sen” filmi, katıldığı festivallerden ödülle döndü.

Film, Silver Wings International Film Festival’de ‘en iyi erkek oyuncu’ (Doğan Barış Yaşar) ve ‘en iyi uluslararası deneysel film’, Thilsri International Film Festival’de ‘en iyi uluslararası film’, Roma Prisma Film Awards’ta ‘en iyi deneysel film’ ve Los Angeles Lift-Off Global Film Festival’de ‘en iyi düşük bütçeli film’ seçildi.

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Eşiyle klip çekti

Selçuk Balcı, yeni şarkısı “Yükleme Sırtıma Dünyayı” sevenleriyle buluşturdu. Şarkıcı, Çıldır Gölü’nde çektiği klipte kamera karşısına eşi Ahsen Kartoğlu’yla geçti.

Ünlü şarkıcı, “Klip güzel bir hatıra oldu. Eşim oynamak istiyordu. Eşimin kardeşi İhsan ve menajer Hasan Işık da yer aldı. Romantik sahneleri olacağı için eşim sıcak baktı. Yılların oyuncusu gibi güzel oynadı” dedi. Babalık heyecanı yaşayan Selçuk Balcı duygularını şöyle paylaştı: “Dört ay kaldı doğuma.4 Temmuz doğumluyum,doktor, ‘Belki aynı gün olabilir’ dedi.” (Behlül AYDIN)

Dubai’den İran’a

TRT Tabii’nin iddialı yapımlarından “Siyah Bere”de bir tank komutanına hayat veren İlhan Şen, dizide izleyiciyi aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaracak. İlk kez bir asker dizisinde rol alan Şen, TRT Tabii’nin Dubai lansmanına katılacak, ardından İranlı yönetmen Pouria Heidary Oureh imzalı “One Way Ticket” dizisinin prömiyeri için İran’a gidecek.

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