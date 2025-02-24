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Sıla ve İlker Kaleli'den Yunanistan dönüşü maskeli önlem

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#Sıla#İlker Kaleli#Farah Zeynep Abdullah
Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:01

Selanik’te baş başa tatil yapan İlker Kaleli ve Sıla, İstanbul’a önceki gün döndü.

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 İstanbul Havalimanı’nda maskesiyle objektife yansıyan Sıla, hasta olup olmadığını soran muhabirlere “Çok salgın var, maskeyi önlem amacıyla taktım” dedi.

Tatillerinin keyifli geçtiğini söyleyen çift, gündemlerindeki projeler hakkında da konuştu.

Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem


 İlker Kaleli, “Ekrana dönecek misiniz?” sorusuna “İnşallah, çok özledim. Yakında döneceğim” yanıtını verirken, Sıla son çıkardığı “Hep Olsun Aşk” şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek “Yeni şarkılar yolda” dedi. 

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Alizade oldu

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 Rol aldığı biyografi filmlerindeki başarısıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bu kez Alizade’yi canlandırdı!

Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem


Rap’çinin “Anormal” şarkısını onun gibi seslendiren oyuncu, “İzlediğiniz bütün biyografileri unutun” notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Kıbrıs sahnesi

Tan Taşçı hafta sonu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Taşçı, kendisini dinlemeye gelen 2 bini aşkın kişiye keyifli anlar yaşattı. (Deniz BOY)

Uluslararası festivallerde ödül kazandı

Doğan Barış Yaşar’ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de Bora Durna ile başrolünü paylaştığı “Sen” filmi, katıldığı festivallerden ödülle döndü.

Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem

Film, Silver Wings International Film Festival’de ‘en iyi erkek oyuncu’ (Doğan Barış Yaşar) ve ‘en iyi uluslararası deneysel film’, Thilsri International Film Festival’de ‘en iyi uluslararası film’, Roma Prisma Film Awards’ta ‘en iyi deneysel film’ ve Los Angeles Lift-Off Global Film Festival’de ‘en iyi düşük bütçeli film’ seçildi.

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Eşiyle klip çekti

Selçuk Balcı, yeni şarkısı “Yükleme Sırtıma Dünyayı” sevenleriyle buluşturdu. Şarkıcı, Çıldır Gölü’nde çektiği klipte kamera karşısına eşi Ahsen Kartoğlu’yla geçti.

Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem

Ünlü şarkıcı, “Klip güzel bir hatıra oldu. Eşim oynamak istiyordu. Eşimin kardeşi İhsan ve menajer Hasan Işık da yer aldı. Romantik sahneleri olacağı için eşim sıcak baktı. Yılların oyuncusu gibi güzel oynadı” dedi. Babalık heyecanı yaşayan Selçuk Balcı duygularını şöyle paylaştı: “Dört ay kaldı doğuma.4 Temmuz doğumluyum,doktor, ‘Belki aynı gün olabilir’ dedi.” (Behlül AYDIN)

Dubai’den İran’a

TRT Tabii’nin iddialı yapımlarından “Siyah Bere”de bir tank komutanına hayat veren İlhan Şen, dizide izleyiciyi aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaracak. İlk kez bir asker dizisinde rol alan Şen, TRT Tabii’nin Dubai lansmanına katılacak, ardından İranlı yönetmen Pouria Heidary Oureh imzalı “One Way Ticket” dizisinin prömiyeri için İran’a gidecek.

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Sıla ve İlker Kaleliden Yunanistan dönüşü maskeli önlem

 

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#Sıla#İlker Kaleli#Farah Zeynep Abdullah

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