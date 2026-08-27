Sıla Türkoğlu'nun tekne sefası

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 10:48
Yakın zamanda nikâh masasına oturacakları konuşulan oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, aileleriyle birlikte Göcek’te tatil yapıyor. Çift önceki gün teknede görüntülendi.
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Ayyıldız güne denize girerek, Türkoğlu ise kahve keyfi yaparak başladı.
Bir ara sevgilisinden fotoğrafını çekmesini rica eden oyuncu, daha sonra denize girip serin suların tadını çıkardı.