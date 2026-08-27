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Sıla Türkoğlu'nun tekne sefası

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#Sıla Türköğlu#Ata Ayyıldız#Ünlü Çiftler
Sıla Türkoğlunun tekne sefası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 10:48

Yakın zamanda nikâh masasına oturacakları konuşulan oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, aileleriyle birlikte Göcek’te tatil yapıyor. Çift önceki gün teknede görüntülendi.

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Ayyıldız güne denize girerek, Türkoğlu ise kahve keyfi yaparak başladı.

Sıla Türkoğlunun tekne sefası

Bir ara sevgilisinden fotoğrafını çekmesini rica eden oyuncu, daha sonra denize girip serin suların tadını çıkardı.

Sıla Türkoğlunun tekne sefası

 

 

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#Sıla Türköğlu#Ata Ayyıldız#Ünlü Çiftler

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