×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Sıla Türköğlu#Ata Ayyıldız#Nişan
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:53

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TEKLİF İTALYA’DA GELMİŞTİ

Sıla Türkoğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız’la evleniyor. Ünlü oyuncu, geçen yaz çıktıkları İtalya tatilinde, Como Gölü kıyısında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi almıştı. Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen merasimle nişanlandı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

OYUNCUYU AİLESİNDEN İSTEDİ

Kız isteme merasiminde beyaz renkte sade bir elbise giymeyi tercih eden Sıla Türkoğlu, geleneklere uyarak damat ve ailesine Türk kahvesi pişirip ikram etti. Ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayarak mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Çifte
tebrik mesajları yağdı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

Haberin Devamı

Çift yüzüklerinin fotoğrafını da paylaştı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla Türköğlu#Ata Ayyıldız#Nişan

BAKMADAN GEÇME!