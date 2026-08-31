Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

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TEKLİF İTALYA’DA GELMİŞTİ

Sıla Türkoğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız’la evleniyor. Ünlü oyuncu, geçen yaz çıktıkları İtalya tatilinde, Como Gölü kıyısında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi almıştı. Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen merasimle nişanlandı.

OYUNCUYU AİLESİNDEN İSTEDİ

Kız isteme merasiminde beyaz renkte sade bir elbise giymeyi tercih eden Sıla Türkoğlu, geleneklere uyarak damat ve ailesine Türk kahvesi pişirip ikram etti. Ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayarak mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Çifte

tebrik mesajları yağdı.

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Çift yüzüklerinin fotoğrafını da paylaştı.