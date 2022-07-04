Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye alkış gönderdi!

#Sıla#Bodrum Antik Tiyatro#İlker Kaleli
Sıla sevgilisi İlker Kaleliye alkış gönderdi

Sıla, önceki gün Kerki Solfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Haberin Devamı

‘Şarkıcı’ albümündeki yeni parçalarını ilk kez söyleyen sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde hayranlarının karşısına, sırt dekolteli bir elbiseyle çıktı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sıla, “Sezonu evimde açmak varmış. Bodrum’da yaşayan biri olarak beni de Bodrumlu sayıyorsunuz herhalde. Sizleri çok özlemişim, sizinle olmam muhteşem bir duygu” dedi.

“Bu akşam yeni şarkıları sizinle sıcak temasta paylaşıyorum. Yeni şarkılardan çok güzel dönüş aldık. Şimdi yeni bir şarkı söyleyeceğim. Benim için çok değerli. Buradan bestecisi İlker Kaleli’ye alkış istiyorum” diyerek ‘Metelik’ şarkısını seslendirdi.

Gözden Kaçmasın

Mal kaçırma davası açtı...
#ÖZER HURMACI#MİHRİBAN HURMACI
Mal kaçırma davası açtı...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla#Bodrum Antik Tiyatro#İlker Kaleli

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil