Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye alkış gönderdi!

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‘Şarkıcı’ albümündeki yeni parçalarını ilk kez söyleyen sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde hayranlarının karşısına, sırt dekolteli bir elbiseyle çıktı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sıla, “Sezonu evimde açmak varmış. Bodrum’da yaşayan biri olarak beni de Bodrumlu sayıyorsunuz herhalde. Sizleri çok özlemişim, sizinle olmam muhteşem bir duygu” dedi.

“Bu akşam yeni şarkıları sizinle sıcak temasta paylaşıyorum. Yeni şarkılardan çok güzel dönüş aldık. Şimdi yeni bir şarkı söyleyeceğim. Benim için çok değerli. Buradan bestecisi İlker Kaleli’ye alkış istiyorum” diyerek ‘Metelik’ şarkısını seslendirdi.