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Sıla 'Rüyanda Görsen İnanma'

#Sıla#Rüyanda Görsen İnanma#Duman
Sıla Rüyanda Görsen İnanma

Sıla'nın beklenen yeni single'ı 'Rüyanda Görsen İnanma' bugün yayınlandı.

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Sıla sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkıyla çıkıyor. Duman’ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümündeki 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını kendi yorumuyla hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanan Sıla, kariyerinde ilk kez kendine ait olmayan bir şarkıyı yayınlamış olacak. Sözü ve müziği Kaan Tangöze’ye ait olan şarkının yeni düzenlemesini oyuncu İlker Kaleli üstlendi.

Sıla son olarak Yalın ile birlikte seslendirdiği 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısı ile dinleyicileriyle buluşmuştu. Sıla'nın seslendirdiği ilk cover şarkı olan 'Rüyanda Görsen İnanma' 3 Aralık’ta Sony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Sıla Rüyanda Görsen İnanma




 

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#Sıla#Rüyanda Görsen İnanma#Duman

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