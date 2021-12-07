Sıla organ bağışı yaptı

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sıla, organ bağışını yaptığını söyleyerek, takipçilerine de organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Organ bağışı belgesi ile poz veren Sıla yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece Dağıstan... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu." ifadelerini kullandı.