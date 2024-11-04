Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı

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2003-2012 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

Zeynep Özkaya ve 7 yıldır birlikte olduğu Oğulcan Can nişanlandı. Çiftin töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Gizem Güven de Sihirli Annem dizisinde rol arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"ZAMAN GERİYE AKSIN"

Gizem Güven, törenden yaptığı paylaşıma "Zaman gerçekten su gibi.. beraber büyümek ve her anımıza şahit olmak çok özel ve kıymetli... Gözyaşım pıt tabii... Seni çok seviyorum canımın içi. Zaman geriye aksın..." notunu düştü.

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"ÇOK MUTLU OLUN"

'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş da Zeynep Özkaya'yı nişanında yalnız bırakmadı. Kurtulmuş, törende çekilen fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı.

SÜRPRİZ TEKLİF

Arkadaşının doğum gününe katılan Zeynep Özkaya sürpriz evlilik teklifi almış, genç oyuncu şaşkınlığını; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanırken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" sözleriyle dile getirmişti.