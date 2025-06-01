Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi!

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31 Mayıs’ta gerçekleşen düğün, çiftin yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla adeta masalsı bir atmosfere sahne oldu. Özkaya, düğün öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisiyle sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Törene; Sihirli Annem’den rol arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Dilara Kurtulmuş ve Buğra Özmüldür de katılarak yıllar sonra bir araya geldi.

Dizi hayranlarını nostaljiye sürükleyen bu buluşma, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can’ın ilk dansları, romantik anlar ve düğünden renkli kareler Özkaya’nın Instagram hikayelerinde de paylaşıldı.

Fotoğraflar, çiftin mutluluğunu gözler önüne sererken takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sihirli Annem dizisinde Özkaya'nın ablasını canlandıran Gizem Güven yaptığı paylaşımda, 'Ay kalbim. Çok güzelsiniz. Sizi seviyorum' ifadelerine yer verdi.