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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi!

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#Sihirli Annem#Çilek#Zeynep Özkaya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 12:51

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem ile hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, hayatının en özel “bölümüne” imza attı. Çocuk yaşta “Çilek” karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girdi.

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31 Mayıs’ta gerçekleşen düğün, çiftin yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla adeta masalsı bir atmosfere sahne oldu. Özkaya, düğün öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisiyle sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Sihirli Annemin Çileki Zeynep Özkaya evlendi

Törene; Sihirli Annem’den rol arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Dilara Kurtulmuş ve Buğra Özmüldür de katılarak yıllar sonra bir araya geldi.

Sihirli Annemin Çileki Zeynep Özkaya evlendi

Dizi hayranlarını nostaljiye sürükleyen bu buluşma, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can’ın ilk dansları, romantik anlar ve düğünden renkli kareler Özkaya’nın Instagram hikayelerinde de paylaşıldı.

Sihirli Annemin Çileki Zeynep Özkaya evlendi

Fotoğraflar, çiftin mutluluğunu gözler önüne sererken takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sihirli Annem dizisinde Özkaya'nın ablasını canlandıran Gizem Güven yaptığı paylaşımda, 'Ay kalbim. Çok güzelsiniz. Sizi seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Sihirli Annemin Çileki Zeynep Özkaya evlendi

 

 

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#Sihirli Annem#Çilek#Zeynep Özkaya

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