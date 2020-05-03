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Haber Giriş: 03.05.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Sihirli Annem ile tanınan Damla Ersubaşı kimdir kaç yaşında?

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Sihirli Annem ile tanınan Damla Ersubaşı kimdir kaç yaşında?
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Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, biyografisi ile merak ediliyor. Sinema ve dizi kariyeri bulunan Damla Ersubaşı, İsmail Baki Tuncer'in filmi Sabit Kanca 2'de de rol almıştı. Peki, Sihirli Annem dizisi ile tanınan Damla Ersubaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Damla Ersubaşı, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Özel hayatı ile gündemde yer alan Damla Ersubaşı, Sihirli Annem dizisindeki Damla karakteri ile gündemde yer almıştı. Peki, Damla Ersubaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN TUĞÇE'Sİ DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Damla Ersubaşı, ilk olarak, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca kataloglarda fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.

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