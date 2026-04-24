Ünlü çiftten önemli uyarılar: Şiddetin temelinde bağımlılık var!

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Gençlerin ciddi bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, “Artık köprüden önce son çıkış. Yan yana insanlar konuşamıyor artık, çok acı bir şey. Telegram yapıları, mesajlaşmalar... Oralardan anlaşıyorlar insanlar. Bizim çocuklarımıza zehir veriliyor, zehir” dedi. Çift, gençlere yönelik bilinçli bir yönlendirme olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapılan hiçbir şey tesadüf değil. Sosyal medya eliyle hem sanal hem fiziki dünyada maddenin bu kadar yaygınlaşması büyük bir saldırıdır. Bizim bugün konuşma sebebimiz Türk gençliğine olan bu terörist saldırı. Şiddetin temelinde bağımlılık var.”

SOSYAL MEDYA ACİL SINIRLANDIRILMALI

Sosyal medyada oluşturulan yapay hayatların gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

“Rol modeller çıkartıyorlar. Milyonlarca takipçiyi bot hesaplarla seferber ediyorlar. Lüks arabalar, villalar, dejenere hayatlar. Ona özgürlük sanan bir gençliğimiz var maalesef.”

Dijital platformların kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan çift, şu çağrıyı yaptı: “Çok acil bir şekilde sosyal medyayı sınırlandıralım. TikTok ve benzeri platformları acilen kaldırmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu iğrenç düzene kurban etmeden önlem almak zorundayız.”

Umut Akyürek, geçtiğimiz yıl kızı Melek Bal’ın yasaklı madde kullanmaya başladığını açıklayarak sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.