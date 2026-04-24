×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü çiftten önemli uyarılar: Şiddetin temelinde bağımlılık var!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 08:46

Kızları Melek Bal’ın yasaklı madde kullanması nedeniyle zor günler geçiren Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, “Maksat Muhabbet” programına konuk oldu. Çift, gençler üzerindeki dijital tehditlerden sosyal medyanın etkisine, aile yapısının zayıflamasından madde kullanımına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Gençlerin ciddi bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, “Artık köprüden önce son çıkış. Yan yana insanlar konuşamıyor artık, çok acı bir şey. Telegram yapıları, mesajlaşmalar... Oralardan anlaşıyorlar insanlar. Bizim çocuklarımıza zehir veriliyor, zehir” dedi. Çift, gençlere yönelik bilinçli bir yönlendirme olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

 “Yapılan hiçbir şey tesadüf değil. Sosyal medya eliyle hem sanal hem fiziki dünyada maddenin bu kadar yaygınlaşması büyük bir saldırıdır. Bizim bugün konuşma sebebimiz Türk gençliğine olan bu terörist saldırı. Şiddetin temelinde bağımlılık var.”

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA ACİL SINIRLANDIRILMALI

Sosyal medyada oluşturulan yapay hayatların gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

“Rol modeller çıkartıyorlar. Milyonlarca takipçiyi bot hesaplarla seferber ediyorlar. Lüks arabalar, villalar, dejenere hayatlar. Ona özgürlük sanan bir gençliğimiz var maalesef.”

Dijital platformların kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan çift, şu çağrıyı yaptı: “Çok acil bir şekilde sosyal medyayı sınırlandıralım. TikTok ve benzeri platformları acilen kaldırmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu iğrenç düzene kurban etmeden önlem almak zorundayız.”

Umut Akyürek, geçtiğimiz yıl kızı Melek Bal’ın yasaklı madde kullanmaya başladığını açıklayarak sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!