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‘Şiddet’ suçlaması

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#Gülseven Yılmaz#Hülbin Gülbin G.#Ceza Davası
‘Şiddet’ suçlaması
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 09:44

Oyuncu Gülseven Yılmaz, eşi Mustafa Göçen’in eski eşi Hülya Gülbin G.’nin kendisine saldırdığını, hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İddiaya göre, 13 Temmuz 2026’da Hülya Gülbin G., Gülseven Yılmaz’ın evine gelerek ona hakaret ve tehdit etti. Ardından oyuncunun üzerine doğru yürüyen Hülya Gülbin G., elindeki telefon ile Yılmaz’ın kafasına ve yüzüne vurmaya çalıştı. Gülseven Yılmaz, yaşadığı olayın ardından savcılığa başvurdu. Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

‘Şiddet’ suçlaması

“Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkilin can ve mal güvenliği tehlike altındadır. Müvekkil, kendisine ait evde yaşaması olanaksız hale gelmiştir. Hülya Gülbin G. hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından davası açılmasını talep ediyoruz.”

 

 

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#Gülseven Yılmaz#Hülbin Gülbin G.#Ceza Davası

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