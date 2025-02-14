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Şiddet iddiasıyla yargılanıyordu... Ozan Güven'in hapsi istendi

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi
Şiddet iddiasıyla yargılanıyordu... Ozan Güvenin hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 14:39

 Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

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Savcı, Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Deniz Bulutsuz için ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davanın duruşmasına İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasında Güven'in 'kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, hakaret suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi

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