Sıcaktan bunaldı kendini denize attı!

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Özgü Kaya önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında objektife yansıdı. Siyah bir bikini giyen ve şezlonguna uzanıp uzun süre senaryo okuyan oyuncu, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. (Kamil SÜMER)

Bahçede güneş banyosu

Yaz aylarını ailesinin Silivri’deki çiftlik evinde geçiren Melis Sezen, önceki gün mavi bikinisiyle bahçedeki çimenlerin üzerine uzanıp güneşlendi. Oyuncu, fotoğraflarını Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.

Atina pozu

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük yaşamından sık sık paylaşımlar yapan Saadet Işıl Aksoy, yaz tatilinin tadını çıkarırken takipçilerini de ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu son olarak Atina tatilinden bu kareyi yayınladı. Beyaz bikinisiyle arkadaşına poz veren Aksoy, fotoğrafını Instagram hesabının ‘hikâye’ bölümünde paylaştı.

Deniz kızı oldu

Ebru Akel önceki gün Bodrum-Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi. Akel, deniz kızı konseptli kombiniyle dikkat çekti. Gün batımına doğru köpeğiyle plaja inen ünlü isim, kumsalda yürüyüş yaptı. Akel daha sonra Rammos Otel’in ortaklarından ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ömer-Özlem Kumova çifti ile bir araya geldi. (Kamil SÜMER)

Okçuluk eğitiminde

Okçuluk eğitimi alan Bade İşçil, yeteneklerini sergilediği anların videosunu Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncunun o görüntülerine takipçilerinden yorum yağdı.

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Kürek sörfü öğreniyor

Aslı Orcan tatilde yeni sporlar deniyor. Orcan, kürek sörfü yaptığı anları sosyal medya hesabında “Başlıyoruz” diyerek paylaştı. Oyuncu, sörf tahtasından düştüğü fotoğraflarını da esprili bir notla yayınladı: “Bitti, bye!”