×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı!

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Kaya#Melis Sezen#Bade İşçil
Sıcaktan bunaldı kendini denize attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 10:55

Kanal D’nin final yapan dizisi “Üç Kız Kardeş”in yıldızlarından Özgü Kaya, Bodrum’da yorgunluk atıyor.

Haberin Devamı

Özgü Kaya önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında objektife yansıdı. Siyah bir bikini giyen ve şezlonguna uzanıp uzun süre senaryo okuyan oyuncu, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. (Kamil SÜMER)

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

 

Bahçede güneş banyosu

Yaz aylarını ailesinin Silivri’deki çiftlik evinde geçiren Melis Sezen, önceki gün mavi bikinisiyle bahçedeki çimenlerin üzerine uzanıp güneşlendi. Oyuncu, fotoğraflarını Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

Atina pozu

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük yaşamından sık sık paylaşımlar yapan Saadet Işıl Aksoy, yaz tatilinin tadını çıkarırken takipçilerini de ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu son olarak Atina tatilinden bu kareyi yayınladı. Beyaz bikinisiyle arkadaşına poz veren Aksoy, fotoğrafını Instagram hesabının ‘hikâye’ bölümünde paylaştı.

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

Deniz kızı oldu

Ebru Akel önceki gün Bodrum-Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi. Akel, deniz kızı konseptli kombiniyle dikkat çekti. Gün batımına doğru köpeğiyle plaja inen ünlü isim, kumsalda yürüyüş yaptı. Akel daha sonra Rammos Otel’in ortaklarından ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ömer-Özlem Kumova çifti ile bir araya geldi. (Kamil SÜMER)

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

Okçuluk eğitiminde

Okçuluk eğitimi alan Bade İşçil, yeteneklerini sergilediği anların videosunu Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncunun o görüntülerine takipçilerinden yorum yağdı.

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

Haberin Devamı

Kürek sörfü öğreniyor

Aslı Orcan tatilde yeni sporlar deniyor. Orcan, kürek sörfü yaptığı anları sosyal medya hesabında “Başlıyoruz” diyerek paylaştı. Oyuncu, sörf tahtasından düştüğü fotoğraflarını da esprili bir notla yayınladı: “Bitti, bye!”

Sıcaktan bunaldı kendini denize attı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgü Kaya#Melis Sezen#Bade İşçil

BAKMADAN GEÇME!