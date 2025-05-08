Sıcak havayı fırsat bildiler... Boğaz’da el ele!

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Sıcak havayı fırsat bilip Boğaz’da el ele yürüyüşe çıkan çift, fotoğraflarını çeken muhabirlere selam vererek uzaklaştı. (Deniz BOY)

Aşkıyla

Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler, Instagram paylaşımıyla sosyal medyada ses getirdi. Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu, keyifli anlarının fotoğraflarını ve bir çocukluk karesini yayınladı.

Arda Güler, paylaşımına kız arkadaşı Duru Nayman’la verdiği pozu da ekledi. Aynı formadan giyen sevgililerin fotoğrafına yorum yağdı.

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Yeni albümün ilk konseri

Mert Demir, 5 aylık sessizliğini yeni albümüyle bozuyor.

Ünlü şarkıcı Mert Demir, yeni albümünün ilk İstanbul konserini 16 Ağustos’ta Küçük-Çiftlik Park’ta verecek. Demir, konserinde yeni sahne şovları ve sürprizlerle sevenlerine keyifli anlar yaşatacak.

Oğluyla alışverişte

Can Bonomo önceki gün oğlu Roman’la Etiler’deydi. Şarkıcı, oğlu için oyuncak ve kırtasiye ürünleri alışverişi yaptı. Bonomo, “Şimdi oğlum yanımda, çok durmayalım. Başka zaman uzun uzun konuşuruz” dedi. Baba-oğul alışveriş turunu tamamladıktan sonra Etiler’den ayrıldı. (Deniz BOY)

Yaz’ı kucaklarına aldılar

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Oyuncu çift, geçen aylarda cinsiyetinin kız olduğunu açıkladıkları bebeklerine Yaz adını vereceklerini söylemişti. Buse Arslan önceki gün saat 18.39’da Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde Yaz’ı dünyaya getirdi. Bebeğin ve annenin sağlıklı olduğu öğrenildi.

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