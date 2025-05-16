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'Sıcak Büfe' güldürmeye hazır

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#Sıcak Büfe#D Media#Beyoğlu Soho House
Sıcak Büfe güldürmeye hazır
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 08:19

D Media imzalı ‘Sıcak Büfe’ filminin basın gösterimi önceki gün Beyoğlu Soho House’da gerçekleşti. D Media’nın ilk orijinal filmi olma özelliğini taşıyan ‘Sıcak Büfe’ izleyenler tarafından beğeni topladı.

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Yönetmen koltuğuna Serdar Gözenekli’nin oturduğu “Sıcak Büfe”nin senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül kaleme aldı. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmin kadrosunda Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal da yer alıyor. İki kardeşin sıra dışı maceralarını anlatan film, bugün sinemaseverlerle buluştu.

Sıcak Büfe güldürmeye hazır


Filmde ‘Cihangir’ karakterine hayat veren Hakan Yılmaz, “Böylesini muhteşem bir kadroyla ve D Yapım ile filmi hayata geçirdik. Çok mutluyum. Yolu açık olsun” dedi.

Sıcak Büfe güldürmeye hazır

Demirören Medya TV Grup Başkan Murat Yancı, oyuncularla sohbet etti.

Filmde Cihangir’in kardeşi Hakan’ı canlandıran Orkuncan İzan, “Bütün süreç başından sonuna kadar bizim için çok keyifli geçti. Filmimiz artık seyirciye emanet. Umarım onlarda bizim kadar keyif alacaklardır. Herkesi sinemalara bekliyoruz” dedi.

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Sıcak Büfe güldürmeye hazır


HERKESİ SİNEMAYA BEKLİYORUZ

Bihter Dinçel ise tatlı bir komedi filmi çektiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Filmi izlemiştim ve bugün kompakt halde izleme fırsatımız oldu. Eğlencesi, ritmi, dinamiği hiç bitmeyen tatlı bir komedi olmuş. Ekibimizi, birbirimizi çok seviyoruz. Bu uyumla beraber rengi daha da canlanmış. Herkesi sinemalara bekliyoruz.” 

Sıcak Büfe güldürmeye hazır

Esra Kızıldoğan, “Filmi izlerken büyük keyif aldım. Seyircinin de keyif alacağını düşünüyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

Sıcak Büfe güldürmeye hazır

Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan, filmde iki kardeşi canlandırıyor.

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Sıcak Büfe güldürmeye hazır


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#Sıcak Büfe#D Media#Beyoğlu Soho House

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