'Sıcak Büfe' güldürmeye hazır

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Yönetmen koltuğuna Serdar Gözenekli’nin oturduğu “Sıcak Büfe”nin senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül kaleme aldı. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmin kadrosunda Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal da yer alıyor. İki kardeşin sıra dışı maceralarını anlatan film, bugün sinemaseverlerle buluştu.

Filmde ‘Cihangir’ karakterine hayat veren Hakan Yılmaz, “Böylesini muhteşem bir kadroyla ve D Yapım ile filmi hayata geçirdik. Çok mutluyum. Yolu açık olsun” dedi.

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Demirören Medya TV Grup Başkan Murat Yancı, oyuncularla sohbet etti.Filmde Cihangir’in kardeşi Hakan’ı canlandıran Orkuncan İzan, “Bütün süreç başından sonuna kadar bizim için çok keyifli geçti. Filmimiz artık seyirciye emanet. Umarım onlarda bizim kadar keyif alacaklardır. Herkesi sinemalara bekliyoruz” dedi.

Bihter Dinçel ise tatlı bir komedi filmi çektiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Filmi izlemiştim ve bugün kompakt halde izleme fırsatımız oldu. Eğlencesi, ritmi, dinamiği hiç bitmeyen tatlı bir komedi olmuş. Ekibimizi, birbirimizi çok seviyoruz. Bu uyumla beraber rengi daha da canlanmış. Herkesi sinemalara bekliyoruz.”

Esra Kızıldoğan, “Filmi izlerken büyük keyif aldım. Seyircinin de keyif alacağını düşünüyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

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Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan, filmde iki kardeşi canlandırıyor.