Sibel Ülker kimdir nereli kaç yaşında? Kutsi ile nikah masasına oturdu

Kutis ile nikah masasına oturan Sibel Ülker çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sibel Ülker 39 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Sibel Ülker oğlu Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisinde rol alması dolayısıyla Kutsi ile tanışmış ve nikah masasına oturmuştur.

Benim Adım Melek dizisinde Melek’in küçük çocuğu Seyit Ali karakterine hayat veren Poyraz Ar 8 Mart 2013 doğumludur ve 6 yaşının içindedir.