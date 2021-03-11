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Hayat
Haber Giriş: 11.03.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Sibel Ülker kimdir nereli kaç yaşında? Kutsi ile nikah masasına oturdu

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Sibel Ülker kimdir nereli kaç yaşında? Kutsi ile nikah masasına oturdu

Sibel Ülker, ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi ile evlenmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Çekimleri Gaziantep'te devam eden Benim Adım Melek isimli dizide rol alan Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker, bir süredir Kutsi ile aşk yaşıyordu. Peki, evlilik kararı alan Sibel Ülker kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Kutis ile nikah masasına oturan Sibel Ülker çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sibel Ülker 39 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Sibel Ülker oğlu Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisinde rol alması dolayısıyla Kutsi ile tanışmış ve nikah masasına oturmuştur.

Benim Adım Melek dizisinde Melek’in küçük çocuğu Seyit Ali karakterine hayat veren Poyraz Ar 8 Mart 2013 doğumludur ve 6 yaşının içindedir.

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