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Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

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#Sibel Can#Emir Aksüt#Engincan Ural
Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 11:19

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt, 24’üncü yaşını önceki akşam ailesiyle kutladı.

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Ablası Melisa ve abisi Engincan Ural’ın da yalnız bırakmadığı Aksüt’ün partiden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bitmeyen balayı

Haziran ayında evlenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, yaz aylarını Çeşme’de geçirmeye devam ediyor.

Çift önceki gün Çiftlikköy’deki bir plajdaydı. Eşiyle beraber denize giren Sarıtaş, plajda arkadaşlarıyla da bir araya geldi. (Deniz BOY)

Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

Mardin güzeli

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Adını “Survivor” yarışmasıyla duyuran ve müzik çalışmalarına devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Mardin’e gitti.

Dara Antik Kenti’nde objektif karşısına geçen Kalaycıoğlu, yöreye özgü şalıyla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

 Sıla komşu kızı

Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu’yla aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Genç oyuncu, aynı dizide rol aldığı meslektaşı için “Çok yakın arkadaşım. Mahalle arkadaşıyız biz. Öyle bir şey yok. Sıla komşu kızı” dedi.(Sayit DURMAZ)

Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

Cihangir’i çok sevdi

Hakan Peker yeni taşındığı Cihangir’de önceki akşam sevgilisi Hande Ertekin’le dolaşırken görüntülendi.

Sanatçı, “Burası gündüz olduğu gibi gece de muhteşem. Hiç canınız sıkılmıyor, üç kişiden biri mutlaka tanıdık çıkıyor” dedi. Ertekin de “Hakan burayı çok sevdi, her arkadaşına tavsiye ediyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

 

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#Sibel Can#Emir Aksüt#Engincan Ural

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