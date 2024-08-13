Sibel Can’ın oğlu Emir 24 oldu

Haberin Devamı

Ablası Melisa ve abisi Engincan Ural’ın da yalnız bırakmadığı Aksüt’ün partiden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bitmeyen balayı

Haziran ayında evlenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, yaz aylarını Çeşme’de geçirmeye devam ediyor.

Çift önceki gün Çiftlikköy’deki bir plajdaydı. Eşiyle beraber denize giren Sarıtaş, plajda arkadaşlarıyla da bir araya geldi. (Deniz BOY)

Mardin güzeli

Haberin Devamı

Adını “Survivor” yarışmasıyla duyuran ve müzik çalışmalarına devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Mardin’e gitti.

Dara Antik Kenti’nde objektif karşısına geçen Kalaycıoğlu, yöreye özgü şalıyla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu’yla aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Genç oyuncu, aynı dizide rol aldığı meslektaşı için “Çok yakın arkadaşım. Mahalle arkadaşıyız biz. Öyle bir şey yok. Sıla komşu kızı” dedi.(Sayit DURMAZ)

Cihangir’i çok sevdi

Hakan Peker yeni taşındığı Cihangir’de önceki akşam sevgilisi Hande Ertekin’le dolaşırken görüntülendi.

Sanatçı, “Burası gündüz olduğu gibi gece de muhteşem. Hiç canınız sıkılmıyor, üç kişiden biri mutlaka tanıdık çıkıyor” dedi. Ertekin de “Hakan burayı çok sevdi, her arkadaşına tavsiye ediyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)