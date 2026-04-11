Sibel Can'ın oğlu asker oldu

Ablası Melisa Ural birliğinde ziyaret ettiği kardeşiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Temmuz 2025’te İngiltere’deki Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Emir Aksüt, askerliğini tamamladıktan sonra iş hayatına atılacak.

ÜNLÜLER NEREDE ASKERLİK YAPTI?

Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.

FOÇA DAĞ KOMANDO 85/1 TERTİP

Oyuncu Peker Açıkalın, 39 yıl önce çekilen askerlik fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Canım Atatürk, biz Foça Dağ Komando 85/1 özel eğitim ekibiyiz… Yıl 1985, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Foça sokaklarında yürüyüş yaparken, ellerinde Ay yıldızlı bayrağı sallayan halk ağlıyordu ve tabii ki bizimde gözlerimiz dolu doluyken, yürüyüşümüzden, evlerin camları zangır zangır sallanıyordu… Tıpkı bugün sana saygısızlık yapan şerefsizler gibi…"

'18 AY ASKERLİK YAPTIM'

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, sosyal medya hesabından askerlik anısını paylaştı. 18 ay askerlik yapan şarkıcı eski günleri yad etti.





“Kobra Murat askerlik hatırası… Ankara Sıhhiye Astsubay Orduevi Müdürlüğü, Kobra Murat askerde 73’e 3 tertip… 18 ay askerlik yaptım. Vatanıma, milletime canım feda olsun. İki tane evladım da paşalar gibi askerlik yaptı. Bayrağımızı dalgalandırdı çok şükürler olsun yüce rabbime. 30 sene evvelki Kobra Murat, hey gidi yıllar… Hey gidi günler, gençlik su gibi geçiyor hocam.”

'KİM BİLEBİLİRDİ FEDON OLACAĞIMI?'

Fedon, askerlik fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü şarkıcı siyah beyaz fotoğrafına şu notu düştü:

"Madem günlerden tbt 1966 Amasya'da askerim radyomla baş başa... Kim bilebilirdi bir gün Fedon olarak şarkıcı olacağım!"





'NİSAN 1979, SIHHIYE TABURU ECZACI BÖLÜĞÜ'



Ünlü sanatçı Attila Atasoy sosyal medya hesabında askerlik yıllarında çekilen üniformalı bir fotoğrafını paylaştı.

Atasoy, 1979 yılında çekilen o karenin altına “Sıhhiye Taburu-Eczacı Bölüğü... Hüseyin Gazi-Mamak / Ankara” notunu düştü.

'MİKROFON ASKERDE DE PEŞİMİ BIRAKMADI'

Şarkıcı Yaşar, askerlik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü şarkıcı yıllar önce çekilen fotoğrafın altına "Mikrofon askerde de peşimi bırakmamıştı. Yemin törenini ben sunmuştum ve tabi şiirleri de ben okumuştum" notunu düştü.

TEOMAN

Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından askerlik anısını paylaştı. 28 günlük bedelli askerlik yapan Teoman o dönem yaşadıklarını anlattı.

Teoman yaptığı paylaşımda, "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için!Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum. İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; “Arkadaşlar” diyor, “bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz Fasulyeden olmayacak!” Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım". Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde “Ama bak askerlik bile bitti” diyorum" dedi.

MANUŞ BABA

Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi çok konuşuldu.

ARDA TÜRKMEN

Ünlü şef Arda Türkmen sosyal medya hesabından paylaştığı askerlik fotoğraflarıyla nostalji yaptı. Askerde yaşadığı deneyimleri sevenleriyle paylaşan Türkmen, fotoğrafların altına şu notu yazdı...



"2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi...Askere 73 kilo gidip 59 kilo dönmüştüm şaka gibi... Çok anılar biriktirdim askerlik görevimden. Bazıları acı kahve gibi kaldı damağımda, dimağımda..."

ALTAN GÖRDÜM

Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu vatani görevini Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaptı.

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kırşan fotoğrafın altına "karşılama mangası" notunu düştü.

İZZET YILDIZHAN

Türkücü İzzet Yıldızhan, askerlik fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Neredeyse hiç değişmeyen Yıldızhan, takipçilerine 'bakalım beni bulabilecek misiniz?' diye sordu.

CENK EREN

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

ZEKİ MÜREN

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’in daha önce hiç görmediğiniz askerlik fotoğrafları gün yüzüne çıktı.Fotoğraflarda Yedek Subay üniforması ile görüntülenen Zeki Müren, 1957 yılında Çankırı ve Ankara Yedek Subay Okulu'nda askerlik görevini yaptı.

HAKAN PEKER

61 yaşındaki Hakan Peker, askerlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Peker, yaklaşık 41 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.

KEMAL SUNAL

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.