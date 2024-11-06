Sibel Can'dan Cengizhan Sabuncu'ya veda

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'Birebir Åžov Grubu' ile tanÄ±nan Cengizhan Sabuncu, karaciÄŸer kanserine yenilerek dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti. YÄ±llarca Sibel Can'Ä±n asistanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan yakÄ±n dostu Cengizhan Sabuncu'nun vefatÄ± Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±yÄ± Ã¼zdÃ¼.
Sibel Can, Sabuncu'ya sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla veda etti.
Can, birlikte yer aldÄ±klarÄ± karenin altÄ±na "sonsuz" emojisi koydu.
TANYELÄ°'DEN DUYGUSAL PAYLAÅžIM
YakÄ±n dostunun vefatÄ±yla sarsÄ±lan Tanyeli, sosyal medya hesabÄ±nda duygusal bir mesaj yayÄ±nlandÄ±.
"Ahhh Cengizhan'Ä±m canÄ±m yanÄ±yor tarifi yok ki ifade edebileyim...
Hastaneye gelip bÃ¼tÃ¼n bir gÃ¼n yanÄ±mda kaldÄ±n, tesbihler Ã§ektin benim ÅŸifam iÃ§in, nasÄ±l bir fani dÃ¼nya bu, nasÄ±l ani Ã¶lÃ¼m bu .
Telefonuma cevap vereydin keÅŸke ÅŸu 2 aydÄ±r ilk defa doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri dÃ¶ndÃ¼k .
KeÅŸke telefonuma cevap vereydin yarÄ±m saat olsa yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶reydim ama ne sen ,ne de ben nereden bilecektik ki bÃ¶yle ani ,bu kÄ±sacÄ±k zamana yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir ayrÄ±lÄ±k ...
AllahÄ±m annene ve biz sevenlerine, tÃ¼m dostlarÄ±na sabÄ±r versin .
MekanÄ±n cennet olsun Cengizhan.
Ahhh ciÄŸerimizi yaktÄ±n 35 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±m, kardeÅŸim, sÄ±rdaÅŸÄ±m Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m ve inanamÄ±yorum beni beklerken sen."
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