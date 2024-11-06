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Sibel Can'dan Cengizhan Sabuncu'ya veda

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Sibel Can#Cengizhan Sabuncu#Tanyeli
Sibel Candan Cengizhan Sabuncuya veda
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 06, 2024 10:07

Cengizhan Sabuncu, bir sÃ¼redir mÃ¼cadele ettiÄŸi kansere yenilerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sibel Can, uzun sÃ¼re asistanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan yakÄ±n dostu Sabuncu'ya sosyal medya hesabÄ±nda veda etti.

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'Birebir Åžov Grubu' ile tanÄ±nan Cengizhan Sabuncu, karaciÄŸer kanserine yenilerek dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti. YÄ±llarca Sibel Can'Ä±n asistanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan yakÄ±n dostu Cengizhan Sabuncu'nun vefatÄ± Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±yÄ± Ã¼zdÃ¼.

Sibel Can, Sabuncu'ya sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla veda etti.

Can, birlikte yer aldÄ±klarÄ± karenin altÄ±na "sonsuz" emojisi koydu.

Sibel Candan Cengizhan Sabuncuya veda

TANYELÄ°'DEN DUYGUSAL PAYLAÅžIM

YakÄ±n dostunun vefatÄ±yla sarsÄ±lan Tanyeli, sosyal medya hesabÄ±nda duygusal bir mesaj yayÄ±nlandÄ±.

"Ahhh Cengizhan'Ä±m canÄ±m yanÄ±yor tarifi yok ki ifade edebileyim...
Hastaneye gelip bÃ¼tÃ¼n bir gÃ¼n yanÄ±mda kaldÄ±n, tesbihler Ã§ektin benim ÅŸifam iÃ§in, nasÄ±l bir fani dÃ¼nya bu, nasÄ±l ani Ã¶lÃ¼m bu .
Telefonuma cevap vereydin keÅŸke ÅŸu 2 aydÄ±r ilk defa doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri dÃ¶ndÃ¼k .
KeÅŸke telefonuma cevap vereydin yarÄ±m saat olsa yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶reydim ama ne sen ,ne de ben nereden bilecektik ki bÃ¶yle ani ,bu kÄ±sacÄ±k zamana yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir ayrÄ±lÄ±k ...
AllahÄ±m annene ve biz sevenlerine, tÃ¼m dostlarÄ±na sabÄ±r versin .
MekanÄ±n cennet olsun Cengizhan.
Ahhh ciÄŸerimizi yaktÄ±n 35 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±m, kardeÅŸim, sÄ±rdaÅŸÄ±m Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m ve inanamÄ±yorum beni beklerken sen."

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Sibel Candan Cengizhan Sabuncuya veda

Selen GÃ¶rgÃ¼zel bu fotoÄŸrafÄ± "Nereden bilecektik son gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz olduÄŸunu, ah Cengizhan..." notuyla paylaÅŸtÄ±...

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#Sibel Can#Cengizhan Sabuncu#Tanyeli

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