Sibel Can kazandığı parayı gayrimenkule yatırmış... '5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı'

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Şimdilerde Drama adlı yeni albümüyle gündemde olan ünlü sanatçı Sibel Can, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katıldı. Hayatıyla ilgili bazı detayları anlatan Can, kazandığı ilk parayla ne yaptığını da açıkladı.

ÇOK ŞANSLI BİR ÇOCUKTUM

Ailesinden bahseden Sibel Can, "Çok şanslı bir çocuktum. Gerçekten evin içinde hiç bitmeyen bir mutluluk ve aşk vardı. Çok şanslıyım, mekanları cennet olsun. Öyle bir evde büyümek bana yansımış benden de çocuklarıma yansıdı" dedi.

Babası Engin Cangüre'nin keman sanatçısı olması ve sanat camiasında birçok kişiyle çalıştığı için şanslı olduğunu söyleyen Sibel Can, ilk kez 12 yaşında Viyana'da sahneye çıktığını anlattı.

Can, "Bir an önce yurt dışına gitmek istiyordum, babamı ikna ettim beni de götürdü. Üç ay çalıştım orada, dönerken de ömrümde ilk defa uçağa bindim" dedi.

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YAŞIM KÜÇÜK DİYE GAZİNO KAPATILDI

İlk assolist olduğunda 17 yaşında olduğunu ifade eden Sibel Can, Nükhet Duru'nun kendisiyle çok ilgilendiğini söyledi ve "Şöhret olayım diye bir hayalim yoktu. Sahneden indim ertesi gün yaşım küçük diye Maksim Gazinosu kapatıldı. Sonra Türkiye beni konuştu, öyle tanındım. Ardından buna bir çare bulmak için beni 6 yaş büyüttüler. Ben sonrasında mahkemeyle normale döndürdüm, 1970 doğumluyum. Magazinle de böyle tanışmış oldum" dedi.

5 KATLI APARTMAN ALDIM

Selim'in "Kazandığın ilk parayla ne aldınız?" sorusuna da yanıt veren Sibel Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında; 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı" dedi.