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Shaggy: Para her zaman önemlidir kendimizi kandırmayalım

#Shaggy#Boombastic#Bob Marley
Shaggy: Para her zaman önemlidir kendimizi kandırmayalım
Barbaros Tapan

1995’te çıkardığı “Boombastic” albümüyle tüm dünyada müzik listelerini altüst eden Shaggy, dünyanın en iyi reggae müzisyenleri arasında gösteriliyor. Ünlü sanatçıyla görüntülü olarak müzik sektörünün gelişimi hakkında konuştuk.

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Yaratıcı sektörlerde insanları yükseltmeyi seviyorlar, sonra yeni yıldızlar çıkarmak için insanları aşağı çekiyorlar. Sanırım sizin sektörün doğasında olan bir şey bu durum.  Bu sektörde belli bir düzeyde kalmak mümkün mü?

- Aracılarla prodüktöre ulaşma devri yavaş yavaş bitiyor. Yakında plak şirketine ihtiyaç duyulmayacak. Stüdyolara ihtiyacınız yok, her şey dijital. Pazarlama için para ödemiyorsunuz, çünkü şarkılar kulaklığınızda. Her şey telefonda olduğundan dağıtım için para ödemek yok, ambalaj için para ödemek yok. Gelir kapısı eskisinden daha büyük. Pastadan çok daha büyük pay alıyorsunuz. Plak şirketlerinde, o eski günlerde köle ticareti olduğunu biliyoruz. Soruna dönersem... Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak diyeceğim. Şahsen benim can sıkıntısına alerjim var, bu yüzden beni bencilce heyecanlandıran şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sting ile albüm yapmam kâğıt üzerinde haberini okuduğunuzda mantıklı gelmiyor olabilir. Ama bize çok mantıklı geliyor. Çünkü biz heyecan verici bir şey yapmak istedik. İnsanlar o albümü yakaladı. Altın Plak aldı, en büyük ikinci konser turumuzu yaptık ve Grammy kazandık. Yıkıcı bir şeyle gelmek istedik. Bu yüzden uzun ömürlülüğümü devam ettiriyorum diyebilirim.

Shaggy: Para her zaman önemlidir kendimizi kandırmayalım

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Yeni yıl kararları alan biri misiniz? Finansal olarak sıkıntınız olmadığına göre, daha çok manevi dilekleriniz oluyordur...

- Para her zaman önemlidir, kendimizi kandırmayalım. Ama nereden geldiğimi asla unutmam. Hayattaki en önemli şeylerden biri, sonraki nesillere yetecek zenginlik yaratmak ve ardından çocuklarınızın ne kadar şanslı olduklarını anlamalarını sağlamak. Yılbaşı kararları konusuna gelirsem, hiçbir zaman kararlı bir adam olmadım. Asla oturup “Bu yıl benim devrimim olacak” demedim. Her şeyi planlarım ve uygularım. Örneğin 6 Ocak’tan itibaren nerede olacağımı, neye başlayacağımı biliyorum. Şubatta nerede olacağımı biliyorum, martta nerede olacağımı biliyorum, nisanda nerede olacağımı biliyorum. Tüm projelerim başlıyor ve ben ne yapacağımı sıraladım bile.

“Hayattaki en önemli şeylerden biri, çocuklarınızın ne kadar şanslı olduklarını anlamalarını sağlamak” dediniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?

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- Büyük nasihatler veren biri değilim. Büyük oğlum müzik işinde. Adı Robb Banks. Rap’çi. Ve şu anda inanılmaz derecede odaklanmış durumda. 16 yaşında bir kızım var. O büyüdükçe kafa kafaya geleceğimizi biliyorum. Büyümenin bir parçası. Emin olmanız gereken tek şey, onların arkadaşı değil, babası olduğunuzu bilmeleri... Arkadaş canlısıyım ama çocuklarım onların arkadaşı olmadığımı anlıyor. Onlara hiçbir şeyin çalışmadan alınmadığını, kimsenin sana hiçbir şey borçlu olmadığını, hiçbir şeyin vaat edilmediğini anlamalarını sağlıyorum. Çalışmak zorundasın. O kadar.

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COVID’İN ARKA BAHÇEMDE DOLANDIĞINI BİLİYORDUM

Devam eden pandemi, seyahat alışkanlıklarınızı değiştirdi mi?

- Aşılarımı yaptırdım, güçlendirici dozu oldum. Bu yüzden korkmuyorum. Roma’dan yeni geldim. Papa için performans sergiledim. Papa ile tanıştım ve geri döndüm.

Neredesiniz şu anda?

- Dün Jamaika- Kingston’a geldim. Miami’deki evimi terk ettim ve Kingston’a gelmem gerektiğini düşündüm. Bir doktor arkadaşım hastanelerin dolup taştığını, Covid testi için bile randevu almanın zor olduğunu söyledi. Stüdyomda mühendisim Covid’e yakalandı. Yapımcım da öyle. Covid’in arka bahçemde dolandığını biliyordum. Eğer pozitif çıkarsam, Miami’de karantinada kalmam gerekecekti ve Noel’i kaçıracaktım. Noel zamanı çocuklarımla ailemin yanında olmayı seviyorum.

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Shaggy: Para her zaman önemlidir kendimizi kandırmayalım

PAPA’YLA TANIŞMAK GÜZELDİ ONU BİRAZ KOMİK BULDUM

◊ Papa’yla tanışmanız nasıldı?
- Papa’yla tanışmak çok güzeldi. Onun ne kadar erişilebilir olduğunu görünce çok şaşırdım. Yürüdük, Vatikan’a girdik, metal detektöründen geçtik. Bunun dışında bir şey yoktu. Ayaklarımızı uzatıp, dolaşıp dolaşmamakta özgürdük. Papa’nın olduğu yere girdik ve ona doğru yürüdük. Onlarca koruma yoktu etrafında. Maskelerimizi çıkarmakta sakınca olmadığını söyledi. Onunla sohbet ettik. Harika bir adam, inanılmaz beyefendi. Ayrıca Papa’yı biraz da komik bulduğumu söylemeliyim. Papa’nın Noel özel şovunda performans sergilemek benim için özel bir deneyimdi.

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◊ Bu yıl Spice ile yeniden Grammy’ye aday oldunuz. Aday olmak aynı heyecanı veriyor mu hâlâ?
- Benim için müzik yapmak her zaman en büyük onur oldu. Ve bence Grammy kazanan bir artist olmak, müziğin en büyük onuru. Hâlâ çok güçlü bir prestije sahip. Bu, Spice’ın ilk Grammy’si. Yüzündeki heyecanı görüyorum. Ben de bu onurun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.

◊ Başkan Obama “Go Down Deh” şarkınızı 2021 yılının favori şarkıları listesine koydu. Kendisiyle tanıştınız mı?
- Başkan’la hiç görüşme fırsatım olmadı. “Go Down Deh” özel bir şarkıydı ve albüm Grammy’ye aday oldu.

STING, O SESİN BENDEN ÇIKTIĞINA İNANAMADI

◊ Sting ile ortak albümünüz “44/876”, 2018 yılında çıkmıştı. Nasıl oluştu o işbirliği?
- Sting ve benim ortak bir arkadaşımız vardı; Martin Kierszenbaum. Martin, “Don’t Make Me Wait” adlı bir şarkı söylediğimi duydu. Şarkıya bayıldı ve “Bana gönderebilir misin” dedi. Gönderdim. Sting’in şarkıya bayıldığını ve benimle bir albüm yapmak istediğini söyledi. Orada gözlerim fal taşı gibi açılmış duruyordum. Sting vokallerini yapmamı istiyor, neler oluyor? Sonra toplantı için buluşmaya gittik. İlk toplantıda yaşanan, tam bir arkadaşlıktı. Sesime hayran kaldı. O sesin benden çıktığına inanamadı. Bir reggae albümü yapmak istedi ve ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Bazı şarkılarda benim de söylememi istedi. Sonunda albümün 6 şarkısında ben de vardım. “Bazılarını çıkaralım, çünkü bu daha çok ‘Sting ve Shaggy’ albümü gibi oldu” dedim. O da “Neden Sting ve Shaggy albümü olmasın” dedi.

BOB’DAN İLHAM ALMAYAN TEK BİR REGGAE SANATÇISI YOK

◊ Son olarak Bob Marley ile ilgili bir şeyler söylemenizi istesem...
- Bob Marley ve The Wailers’dan ilham almadığını söyleyen tek bir reggae sanatçısı olduğunu düşünmüyorum. Bob’un öldüğü zamanı hatırlıyorum, cenazesini hatırlıyorum. Yıllar içinde onun çocukları ve ailesiyle arkadaş oldum, aramızda birbirimize karşı derin bir saygı oluştu.

 

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#Shaggy#Boombastic#Bob Marley

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